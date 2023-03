Stradot : une start-up invente un robot voiturier qui permet de doubler l’espace dans les parkings

Certains immenses parkings nécessitent des voituriers qui assurent les navettes pour garer les voitures des clients et les leur rapporter à leur retour. Pour optimiser l’espace et faire gagner du temps aux entreprises et aux clients, Stradot, une start-up toulousaine invente un robot autonome. Ce dernier ressemble fortement aux robots enjambeurs de vignes qui facilitent la tâche des vendangeurs. Ainsi, pour garer sa voiture, il suffit de confier ses clés au robot, qui se charge à son tour de garer votre véhicule au centimètre près. Selon l’entreprise, il ferait gagner l’espace (jusqu’à x2), comparé à un rangement par un voiturier. De plus, étant totalement autonome, il limite l’artificialisation des sols. Découverte.

Pourquoi cette invention ?

José Iriarte, Nicolas Hernandez et Lucas Iriarte sont les principaux fondateurs de la start-up basée à Péchabou, dans la périphérie de Toulouse. José, le CEO de la start-up, travaillait sur la constellation de satellites One Web, chez Airbus. Avec ses deux associés, ils ont décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat en mettant au point un robot qui se déplace automatiquement sur les parkings. Capable de transporter des véhicules jusqu’à trois tonnes, il permet de doubler la capacité d’un parking traditionnel, en rangeant les voitures au centimètre près. En effet, il n’a pas besoin d’espace pour ouvrir les portières.

Comment fonctionne le robot autonome Stradot ?

Le voiturier autonome fonctionne grâce à un guidage par satellite, Galileo, et grâce à une capture 3D de l’image du véhicule. Pour cela, il est équipé de caméras et de radars qui lui permettent d’identifier la place que prendra la voiture une fois garée. En fonction du gabarit de la voiture (SUV, citadine, berline) et alimenté par un algorithme, le robot choisira la meilleure place pour le véhicule. De son côté, le client n’a rien d’autre à faire que de déposer sa voiture dans un sas, puis de revenir la chercher au même endroit à son retour. Le robot se déplace, emmène la voiture et va la garer seul. Au retour, il ne faudra que deux minutes au client au maximum pour récupérer son véhicule.

Les premiers tests à Labège

Dès cette année, le centre commercial Labège 2 sera l’objet de tests pour ce robot doté d’une batterie de 25 à 50 kWh, capable de réaliser de 200 à 300 mouvements en autonomie. Il peut être utilisé dans les anciens parkings, et donc être une alternative à la construction de nouveaux parkings. Effectivement, les anciens parkings sont souvent reconstruits, car ils ne répondent plus aux besoins des utilisateurs. Avec le robot, il est possible de doubler les capacités d’un parking existant. Par la même occasion, cela réduit les coûts de reconstruction, mais également de démolition. À Labège 2, un projet d’extension du centre commercial fera appel au voiturier Stradot. En attendant, le premier robot devrait prendre ses fonctions chez quelques logisticiens automobiles. Ces derniers gèrent d’immenses parkings et des milliers de véhicules à garer chaque jour.

Remplacer la main d’œuvre humaine ?

Certains se diront peut-être que ce robot va remplacer les voituriers humains. Mais ce ne sera pas réellement le cas, car les logisticiens ne parviennent pas justement à recruter des voituriers. Comme de nombreux postes à pourvoir, les candidats se font rares. Le robot voiturier permettra par ailleurs de limiter les sinistres sur les véhicules qui sont bien coûteux pour les assurances. Il évitera également de perdre une voiture (oui cela arrive). Stradot explique que 10 robots qui travailleraient 24 h/24 peuvent traiter 10 000 véhicules et, ainsi, compenser la pénurie de main d’œuvre de ce secteur. En savoir plus ? Rendez-vous sur Stradot.com.