S1-X : une surpuissante trottinette électrique dépassant les 100 km/h

L’industrie automobile contribue massivement au changement climatique. Les carburants fossiles sont responsables d’une partie considérable des émissions de polluants. D’où la nécessité pour le secteur de s’orienter vers les énergies vertes.

Le championnat eSC a été fondé l’an dernier dans cette perspective. Son objectif principal est de promouvoir la micromobilité et la transition énergétique. Rappelons que la micromobilité désigne la gamme de véhicules électriques roulant à moins de 25 km/h. Cette gamme regroupe des engins comme le vélo et la trottinette électrique.

Un premier championnat d’eScooter en préparation

La micromobilité a connu d’importantes avancées technologiques ces dernières années. C’est pour démontrer les progrès réalisés dans ce domaine que le championnat eSC se tiendra. La première saison de l’eSkootr Championship mettra en compétition 30 écuries.

Les pilotes se disputeront le titre de champion sur des circuits spécialement conçus pour les véhicules participants. Leur longueur varie entre 400 et 800 mètres. À ce propos, les organisateurs de l’eSC ont opté pour un modèle standard de trottinette électrique. La décision a été motivée par la volonté de rendre la course plus accessible en baissant les coûts de préparation.

Rencontre de la micromobilité et de l’ingénierie du sport automobile

Les organisateurs ont fait confiance à la start-up italienne YCOM pour la conception de la trottinette sportive. Il convient de noter que cette dernière s’appelle le S1-X. L’équipe de YCOM se compose de techniciens issus de la Formule 1 et du Championnat du monde d’endurance FIA. Ils ont mis à profit leur expertise pour concentrer l’ingénierie du sport automobile dans un véhicule de micromobilité.

Le S1-X n’a rien à voir avec les trottinettes électriques disponibles en libre circulation. Comme il s’agit d’un modèle sportif, elle possède des performances haut de gamme. Elle embarque par exemple deux puissants moteurs de 6 kW alimentés par une batterie de 1,5 kWh.

À noter au passage que l’accumulateur a été conçu par Williams Advanced Engineering. L’engin dispose en outre d’un châssis et d’une carrosserie en fibre de carbone. Elle est aussi équipée d’éléments de suspension en aluminium. Cette conception a permis à YCOM de proposer un véhicule qui pèse à peine 35 kg et peut rouler à plus de 100 km/h.

Des essais concluants pour le S1-X

La trottinette sportive transalpine est prête à prendre la compétition l’année prochaine. Le prototype développé par la firme italienne a fait l’objet de plusieurs essais. Une équipe de 16 pilotes a notamment été impliquée dans deux séances de test. La trottinette était configurée à 40 % de sa capacité pour la première session. La valeur est ensuite montée à 70 pour la deuxième. Des essais à 100 % de la capacité sont prévus ce mois-ci.

L’eSkootr Championship promet d’être une compétition automobile haletante avec un véritable défi physique pour les pilotes. Néanmoins, la date de la course inaugurale n’a pas encore été décidée.