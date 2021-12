SLRV : une mini-voiture électrique intégrant une pile à combustible à seulement 15 000 euros

A l’heure actuelle, la plupart des constructeurs automobiles cherchent à concevoir des modèles électriques, avec une pile à combustible et de faible poids. Avec pour but de moins (voire plus du tout) polluer et de gagner en autonomie. Et si un constructeur cumulait les trois propositions ?

C’est ce que tente de faire le Centre aérospatial allemand (Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt) que l’on connaît aussi sous le nom de DLR. Ils viennent en effet de concevoir un prototype nommé SLRV pour Safe Light Regional Vehicle, qui pourrait parcourir 300 000 kilomètres ! Découverte de cette étonnante mini-voiture à hydrogène, qui, rappelons-le n’est qu’un prototype pour le moment !

Increvable la SLRV ?

Imaginez un véhicule qui cumulerait la propulsion électrique, un poids très faible et une pile à combustible hydrogène… C’est le concept de la SLRV, utilisant un petit groupe motopropulseur électrique qui repose sur une pile à combustible hydrogène.

Quant au poids, la SLRV est conçue dans une matière ultralégère, de la mousse métallique, et ne pèse que 90 kilos ! Si l’on ajoute les éléments moteurs, elle ne dépasserait pas les 450 kilos… Difficile de faire mieux en termes de poids du véhicule ! Ce n’est pas un « petit bonhomme en mousse » mais une petite voiture en mousse, qui n’en n’est pas moins sûre. Qui plus est, le prix semble également abordable.

Un véhicule en mousse vraiment ?

Lorsque l’on imagine un véhicule en mousse, on l’imagine exploser à la moindre rencontre avec un obstacle. Ce n’est évidemment pas le cas de la SLRV telle qu’elle est conçue par ces spécialistes allemands. La mousse métallique employée constitue la structure de la mini-voiture. Elle est conçue pour absorber les chocs pour les passagers, mais également pour protéger les éléments moteurs !

Quelques détails concernant la SRLV

C’est un prototype déjà bien avancé puisque le DLR livre quelques détails techniques sur la mini-voiture: elle serait longue de 3.8 mètres et possèderait un ensemble batterie et pile à combustible plus léger qu’une batterie classique. La pile à combustible pourrait fournir une puissance en continu de 8.5 kilowatts, auxquels il faudrait ajouter les 25 kilowatts de la batterie.

En combinant l’électrique et la pile à combustible, la SLRV aurait une autonomie de 400 kilomètres pour une vitesse maximale de 120 km/h. De plus, la chaleur dégagée par la pile à combustible serait réutilisée pour le chauffage de l’habitacle.

Et en plus, elle est conforme aux normes !

Elle serait également conforme aux normes européennes dans la catégorie quadricycle lourd à moteur L7e, qui se définit comme un véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n’excède pas 600 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 450 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes… Comme elle pèse moins de 450 kilos à vide, elle est donc homologuée pour le transport de personnes en Europe.

Pour le moment, aucune commercialisation n’est prévue pour la SLRV mais les concepteurs estiment son prix de vente à moins de 15 000€. En estimant une durée de vie équivalente à 300 000 kilomètres parcourus, la SLRV reviendrait à 5 centimes du kilomètres ! Faire moins cher et plus léger risque d’être compliqué pour les futurs concurrents de la SLRV non ?