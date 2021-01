Tesla a fabriqué près de 500 000 de voitures électriques en 2020 et a établi un nouveau record de vente

Décidément, le nombre de véhicules électriques livrés par Tesla augmente d’année en année. Alors qu’entre 2008 et 2011, l’entreprise n’avait expédié que 2500 voitures, l’année suivante, en 2012, ce chiffre est monté à 2650 avant de réaliser un bond significatif à 22 477 en 2013.

Depuis 2017, le nombre de voitures Tesla commercialisées se chiffre en centaines de milliers. En 2019, il a atteint 367 500. Tesla vient de publier ses statistiques pour l’année 2020. En dépit de la crise sanitaire, les activités de la firme d’Elon Musk se portent apparemment bien !

Plus de 500 000 voitures produites

Comme le rapporte Engadget, Tesla affirme avoir produit plus d’un demi-million de voitures en 2020, soit plus précisément 509 737 véhicules électriques jusqu’au 31 décembre. Jusqu’à cette date, elle en a livré 499 550. 98 % de la production a donc été écoulé sur le marché. Une belle réussite pour une jeune société qui, comme les autres fabricants, n’a pas échappé aux conséquences négatives de la pandémie de Covid-19.

Les Model 3 et Y occupent une part importante de ces livraisons. Plus abordables, ces références se sont écoulées à 454 932 unités l’année dernière. Les Model S et X, eux, représentaient uniquement 10,8 % des ventes globales, soit en volume 54 805 véhicules. Une nette augmentation de la production a été enregistrée au quatrième trimestre. Au cours de cette période, Tesla a sorti de ses usines 179 757 véhicules électriques, ce qui représente environ 35 % de la production totale de l’année 2020.

Une croissance exponentielle

Comme indiqué plus haut, le nombre de voitures sortant des usines de Tesla continue de croitre, tout comme les ventes. Pour l’heure, la société parait encore minuscule par rapport à des mastodontes tels que General Motors et BMW qui, soulignons-le, ont respectivement vendu 7,7 millions et 2,5 millions de voitures au cours de l’exercice 2019.

Mais vu son rythme de croissance, Tesla a un bel avenir devant elle. D’ailleurs, en ciblant uniquement le marché des véhicules électriques, la firme a clairement une longueur d’avance dans ce domaine par rapport aux constructeurs traditionnels. Avec le démarrage prévu de la production du Cybertruck cette année ou encore le rafraichissement des modèles existants, Tesla devrait établir de nouveaux records en 2021. En attendant, Elon Musk croise certainement les doigts pour que l’envie de conduire entrainée par le confinement tourne en sa faveur.