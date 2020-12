Toyota : la voiture électrique biplace C+pod est disponible, mais pas encore pour tout le monde...

Le 25 décembre dernier, Toyota annonçait le lancement du C+pod, une voiture électrique biplace ultra compacte. Toyota considère ce véhicule électrique comme une nouvelle option de mobilité novatrice. Le C+pod sera, dans un premier temps réservé aux professionnels, aux collectivités territoriales et aux organisations du secteur.

Le but de Toyota avant la commercialisation au grand public, étant de vulgariser ce type de véhicules. Toujours selon le constructeur japonais, ce C+pod permettra aux communautés urbaines ou montagneuses de posséder un véhicule sûr et respectueux de l’environnement. C’est certainement le premier d’une longue série, Toyota entend diversifier son offre sur ce type de véhicules dans un futur très proche.

Disponible en 2022 pour le grand public

La commercialisation au public du C+pod se fera en 2022. En attendant, Toyota souhaite démontrer la nécessité des véhicules électriques pour certains services urbains. Le développement de nouveaux modèles commerciaux est, d’ailleurs, au centre des préoccupations du groupe japonais.

Pour parvenir à prouver la nécessité de véhicules électriques dans les entreprises ou les collectivités, Toyota travaille actuellement avec plus de 200 partenaires. Entreprises et collectivités locales s’engagent avec le géant japonais pour parvenir à de nouveaux modes de transport. Les C+pod, les VE Walking Area et Toyota i-Road concentrent toutes les recherches actuelles.

Les BEV Walking-Area permettront, à termes de se déplacer facilement dans les zones piétonnes. Elles offrent également une possibilité de port de charges lourdes. Enfin, ces nouveaux véhicules urbains permettraient aux personnes a mobilité réduite de se déplacer plus facilement en ville, en remplaçant un fauteuil roulant par exemple.

L’i-ROAD, véhicule à trois roues, alliera la moto et la voiture pour une expérience de conduite encore inédite. Toyota, déjà connu pour sa multitude de véhicule hybride semble vouloir devenir le numéro UN des véhicules urbains électriques !