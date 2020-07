Tunisie : une étonnante moto électrique (Karka Bike) alliant bois et cuir

Une moto électrique et écologique qui nous vient de Tunisie ! C’est une première pour deux jeunes créateurs qui veulent montrer combien la Tunisie abrite de jeunes talents, novateurs et dans l’air du temps. Alliant le bois, le cuir et l’électricité, la Karka Bike surprend par son design épuré et naturel. Mais également, par ses performances.

Conçue par Oussama Ammar, designer produit et Mohamed Ouni mécatronicien, tous deux diplômés de grandes écoles tunisiennes, elle promet la liberté et l’évasion et s’adresse aux plus jeunes. Elle est pour le moins audacieuse mais prouve qu’avec peu de financement, on peut faire de grandes choses !

Il faut reconnaître qu’avec cette brillante idée, les deux amis surfent sur la vague de l’écologie. Ils ont créé leur prototype dans leur atelier, Creanova Design. Ce projet tient à prouver que les jeunes créateurs tunisiens ont du potentiel ! Pari gagné avec la Karka Bike !

La Karka Bike est fabriquée à partir de bois composites. Il aura fallu 6 mois d’esquisses et de plans pour qu’elle prenne forme. Côté technique, elle dispose d’un moteur électrique intégré à la roue arrière intègre 350 watts de puissance pour une autonomie de 120 km. Elle peut atteindre la vitesse de 35 km/h.

Crédit photo : Creanova Design

Pour le design, elle propose des formes racées et aérodynamiques en bois composites recyclables à 90%. Et pour le côté pratique, ils ont ajouté un sac en cuir sur le cadre pour y glisser ses essentiels. Mais aussi, pour rappeler les traditionnels cuirs du pays.

Crédit photo : Creanova Design

Aucun prix ni aucune date n’a été annoncée, mais les deux jeunes hommes cherchent des financements pour que la Karka Bike sillonne les rues de Tunis ou de Carthage !

Crédit photo : Creanova Design