Un habitant de l’Anjou troque sa voiture thermique pour un vélomobile Strada

Il y a quelques mois, en vacances dans le sud de la France, j’ai croisé un drôle de bolide bleu difficilement identifiable. Était-ce un vélo, une automobile ? En réalité, c’était un peu des deux, et ces étranges véhicules font un carton dans les villes, comme dans les campagnes. On les appelle les « vélomobiles », un mot qui n’existe pas encore dans les dictionnaires français, mais qui pourrait rapidement les intégrer. En effet, réduire notre dépendance à la voiture, et par conséquent économiser sur le carburant qui ne cesse de fluctuer, devient une préoccupation majeure pour bon nombre d’entre nous. Et, si la solution était justement les vélomobiles, ces drôles de bolides hybrides entre le vélo et la voiture, connaissent un véritable essor. Des voitures à pédales pour adultes, en somme ! Mais, qu’est-ce qu’une vélomobile ? Je vous laisse le découvrir, ainsi que l’exemple d’Emmanuel qui a opté pour un modèle Strada avec lequel il ne passe jamais inaperçu. Découverte

Une vélomobile, qu’est-ce que c’est exactement ?

Imaginez un vélo couché recouvert d’une coque aérodynamique, offrant protection contre la pluie, le vent et le froid, tout en optimisant la vitesse et l’effort du cycliste. C’est exactement ce qu’est une vélomobile ! Conçue pour le quotidien, elle permet d’effectuer des trajets de 10 à 40 km sans trop transpirer, grâce à une efficacité aérodynamique réduisant la résistance au vent. Vous vous souvenez de vos voiturettes d’enfant, dans lesquelles vous deviez pédaler pour avancer. Eh bien, c’est le même principe, mais pour adultes ! Cependant, nous sommes loin de jouets pour enfants, aujourd’hui le vélomobile allie confort et praticité : espace de rangement, éclairage intégré, clignotants, et surtout, une consommation d’énergie réduite à la seule force musculaire. Un moyen de transport futuriste, mais déjà bien réel !

L’histoire d’Emmanuel et sa Strada : une transition réussie

Emmanuel, habitant de l’Anjou, a fait un choix radical : vendre sa voiture et opter pour une vélomobile comme il le confie au journal Ouest-France. Lassé par les coûts d’entretien, les frais d’essence et l’impact écologique de son véhicule, il s’est laissé convaincre par la Strada, un modèle polyvalent qui conjugue vitesse et confort. Dès les premiers jours, il a adopté ce mode de transport avec enthousiasme. Plus besoin de faire le plein, ni de chercher une place de parking. Avec son vélomobile, Emmanuel profite de ses trajets quotidiens tout en gardant la forme.

Focus sur la Strada d’Emmanuel

La Strada, le modèle qu’il a choisi, est un vélomobile produit depuis 2009 par Velomobiel.nl. Elle propose une conduite fluide et efficace, avec une excellente maniabilité et une bonne capacité de rangement. Son design aérodynamique permet d’atteindre des vitesses honorables sans pour autant exiger un effort surhumain. Son cadre en composite de carbone garantit une légèreté impressionnante pour un véhicule de ce type (31 kg). Dotée de trois roues, d’une transmission à 33 vitesses et d’un système d’éclairage complet, la Strada est prête à affronter tous les défis du quotidien.

Côté budget, une Strada neuve coûte environ 9 200 €, un investissement initial qui peut sembler important, mais qui s’amortit rapidement si l’on considère les économies sur le carburant, l’entretien et l’assurance d’une voiture classique. Et vous, seriez-vous prêts à troquer votre voiture pour une vélomobile ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .