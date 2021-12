Tesla Micro-EV : et pourquoi pas une mini voiture électrique Tesla ?

Vous connaissez probablement la passion qu’Elon Musk, l’extravagant patron de Tesla, voue au réseau social Twitter ! Elon Musk twitte à tout va, promet une économie martienne basée sur la cryptomonnaie… Cet homme est même capable en un tweet de faire grimper en flèche le cours de n’importe quelle cryptomonnaie !

Dans un petit tweet qui peut sembler anodin, publié en 2018, le patron de Tesla évoque un tout petit véhicule électrique…. Son tweet dit : « We’re working on a new Tesla mini-car that can squeeze in an adult » ou en français : nous travaillons sur une nouvelle mini-voiture Tesla qui peut accueillir un adulte. Trois ans après, pas de nouvelles de la mini Tesla…

Que serait donc la Mini Tesla ?

On sait que Musk ne fait pas dans la dentelle ! Les modèles de la marque ne sont pas vraiment de petits modèles citadins mais plutôt des monstres vendus à des prix exorbitants pour le commun des mortels… Mais à quoi ressemblerait la Mini Tesla si elle venait vraiment à voir le jour ?

Les, et attirent de nombreux utilisateurs… Et il semblerait que la Tesla Micro-EV, si elle venait à exister serait plus un utilitaire qu’une citadine performante ! Ce qui dénote un peu avec les habitudes du patron américain qui habituellement préfère les véhicules performants, que l’on remarque au premier coup d’œil !

Le site The Clunker Junker s’est amusé à imaginer le concept de la Tesla Mini qu’ils ont appelé Model 2, probablement en référence à la Tesla Model 3, qui elle, est bien disponible !

A quoi ressemblerait donc ce concept de mini Tesla ?

Selon l’inspiration des concepteurs, la mini Tesla s’inspirerait du modèle Y et se doterait donc de porte papillon, de quatre sièges et d’un toit panoramique en verre. L’ouverture des portes peut sembler un peu étrange, mais elle permettrait de conserver une étanchéité parfaite sur un modèle de si petite taille !

Qui plus est, elles pourraient autoriser les utilisateurs à se garer dans un mouchoir de poche… Puisqu’elles ne s’ouvriraient pas latéralement ! Les portes coulisseraient vers l’avant pour laisser de l’espace pour s’installer… Des sièges coulissants assurent une installation confortable aux passagers arrière et se remettent en place pour accueillir ceux de l’avant.

Et à l’intérieur ce serait comment alors ?

Pour l’intérieur, les designers ont imaginé un espace très minimaliste et fabriqué en matériaux recyclables et durables… On retrouve de la fibre de chanvre, des cartons de laits ou encore des bouchons de vin… Afin d’appuyer sur le fait que les véhicules électriques sont plus propres que les voitures à essence peut-être ?

Et malgré sa taille minuscule, il semblerait que l’intérieur soit quand même suffisamment spacieux pour accueillir quatre « vraies » personnes. Si l’on en croit les designers, il y aurait même quelques espaces rangement sur la console et un chargeur sans fil pour deux smartphones…

On retrouve aussi la console centrale coulissante un écran 13 pouces qui pourrait même permettre à la voiture de démarrer avec un smartphone… et une application sécurisée tout de même !

Et côte performances alors ?

Comme nous vous le disions, c’est un concept car, et non un futur modèle Tesla ! Il n’existe donc pas d’indication concernant sa potentielle puissance ou son éventuelle autonomie… Toujours est-il qu’au vu de son minuscule format, elle ne pourra pas faire un Paris Marseille d’une traite… Même un Paris – Banlieue d’ailleurs ! Si elle venait à voir le jour, elle serait plutôt un concept de microcar, pour des trajets urbains uniquement !

Vous oublierez aussi les courses alimentaires hebdomadaires pour les quatre personnes assises, car le coffre risque de ne pas pouvoir accueillir votre chargement… Nous ne savons pas si cette mini Tesla existera un jour, ou si Elon Musk lira cet article, mais elle est quand même super mignonne non ?