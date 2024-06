Adieu la corvée de tonte ! Le robot tondeuse Landxcape est en promotion à 397,09€ (-10 %)

Je ne vais pas crier trop fort, mais le soleil semble revenu sur la région parisienne. Les prévisions de Météo France sont relativement optimistes et je ne vais pas m’en plaindre. Ce soleil, après ces jours interminables de pluie, va probablement entraîner quelques conséquences sur notre pelouse. Au printemps, nous n’avons pas tondu énormément, le sol étant gorgé d’eau. Mais si le soleil s’installe, il y a fort à parier que la pelouse va se sentir pousser des ailes. J’envisagerai peut-être de commander le robot tondeuse Landxcape LX799, vendu au prix de 397,09 €* sur Amazon. Pourquoi ? Tout simplement parce que je dispose d’un petit jardin, et qu’une bête de course capable de tondre 1 000 m² me serait inutile. Je vous le présente immédiatement.

Un robot tondeuse à moins de 400 €

Avant d’entrer un peu plus dans les détails de ce robot tondeuse, sachez qu’elle est prévue pour des terrains de 300 m² au maximum. De plus, si votre terrain est en pente, elle ne devra pas excéder 25° pour ce robot tondeuse. Le terrain à tondre doit être, au préalable, délimité par un câble qui servira de repères au robot tondeuse. Facile à utiliser, aucune programmation n’est requise, et elle commencera à tondre, simplement en appuyant sur le bouton de démarrage. En termes de recharge, elle devra rester sur sa base pendant 210 min pour une recharge complète et dispose d’une autonomie en tonte, de 70 min. Enfin, elle dispose d’une fonction mulching intégrée, pour vous éviter les résidus de tonte, et fortifier votre pelouse.

Un robot tondeuse qui passe de partout !

Ce robot tondeuse est doté de plusieurs fonctionnalités innovantes qui facilitent son utilisation et augmentent son efficacité. Lorsqu’il détecte que la batterie est presque déchargée, il sait automatiquement quand retourner à sa station pour se recharger. Grâce à sa technologie de tonte brevetée, traverser des passages étroits ne lui pose aucun problème, même si l’endroit s’incline jusqu’à 15 degrés.

De plus, la rotation avant et arrière réduit de moitié les temps de remplacement de la lame, assurant ainsi une tonte continue et efficace. Ce robot tondeuse vous permettra de gagner du temps, mais il est aussi, et nous n’y pensons pas toujours, un outil idéal pour les personnes âgées, ou rencontrant des difficultés à se déplacer. Mon beau-père âgé de 85 ans en possède un, et je peux vous assurer qu’il en est très fier, et que sa pelouse est toujours parfaitement entretenue sans efforts physiques !

Un petit rappel du prix de ce robot tondeuse destiné aux petits jardins de 300 m² au maximum ? Le Landxcape LX799 bénéficie actuellement d’une réduction de 10 %, il est donc vendu au prix de 397,09 €* au lieu de 439,99 €. Dépêchez-vous de passer commande, avant qu’il ne repasse au-dessus de la barre des 400 € ! Et, vous ? Utilisez-vous déjà un robot tondeuse pour votre pelouse ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

Toutes ses caractéristiques techniques

Dimensions du produit (L × l × h) : 51,1 × 35,64 × 21,06 cm

Poids : 12 kg

Batterie Lithium-ion incluse

Type d’alimentation : câble électrique

Tension : 20 volts

Puissance maximale : 40 watts

Vitesse : ‎3 150 tr/min

Fonctionnalités : mulching, capteur de sécurité de levage et d’inclinaison, capteur de choc, réglage de la hauteur de coupe à un bouton

