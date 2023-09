C’est la rentrée et vous allez donc retrouver votre train-train quotidien, ainsi que vos sacro-saintes pauses-café, que ce soit en télétravail ou entre collègues ! Se retrouver autour d’un bon café, c’est l’occasion de parler de la pluie et du beau temps, de sa dernière soirée ou dernière conquête… Quoi qu’il en soit, c’est toujours celle de partager un bon moment, alors autant le faire avec un café digne de ce nom, et non celui de la machine à café. Dans les machines à café, le breuvage servi ressemble à du café, mais sans le goût. C’est donc peut-être l’occasion de vous cotiser entre collègues et de vous offrir une « vraie » machine à café ! Cela tombe bien, Cdiscount casse littéralement le prix de la machine expresso automatique avec broyeur – De’Longhi Magnifica S, vendue au prix de 279,99 € au lieu de 446,99 €. Présentation.

Quels sont les points forts de cette machine à café ?

La machine à café automatique avec buse vapeur « Cappuccino » est une véritable merveille pour les amateurs de café exigeants. Techniquement, elle offre une pression de 15 bars pour une extraction parfaite, et son réservoir d’eau généreux de 1,8 l vous permet de préparer de nombreuses tasses de café sans avoir à le remplir fréquemment. Elle se dote d’une puissance électrique de 1 450 W, qui garantit une montée en température rapide pour des cafés prêts en un instant. Son réservoir de grains de café de 250 g vous procure la possibilité de choisir entre café moulu ou grains de café frais, tandis que le degré de hachage est ajustable pour répondre à vos préférences. Conçue dans un design élégant en noir, avec un poids de 9,2 kg, elle est un peu le Must des machines à café du moment.

La personnalisation des boissons, un autre point fort essentiel

Personnaliser son café, c’est top, car nous ne l’aimons pas tous de la même manière ! Elle possède donc cette capacité à personnaliser la taille, la force, la température, la mouture et la mousse de lait de votre expresso. En appuyant simplement sur un bouton, vous pouvez préparer toutes vos boissons préférées en un instant. De plus, cette machine offre la possibilité de préparer deux cafés en même temps, idéale pour partager un moment caféiné. La buse vapeur garantit une mousse de lait onctueuse pour des cappuccinos et des lattes dignes d’un café pris au comptoir d’un bar italien. Avec son broyeur à 13 positions en acier inoxydable, cette machine est parfaitement calibrée pour s’adapter à tous les types de café. L’un des avantages clés d’un expresso broyeur est la possibilité de moudre le café au moment de la préparation, assurant ainsi une fraîcheur optimale et la restitution de tous les arômes de vos cafés préférés dans chaque tasse.

Que faut-il savoir de plus sur cette machine à café De’Longhi ?

La machine à café De’Longhi est équipée du système Thermoblock qui garantit la température idéale pour chaque tasse de café. En effet, l’appareil chauffe uniquement la quantité d’eau nécessaire pour chaque boisson, assurant ainsi une qualité de café constante. De plus, son entretien est un jeu d’enfant grâce à la grille du bac récolte gouttes lavable au lave-vaisselle, assurant une hygiène impeccable. Elle possède aussi 13 niveaux de réglage de mouture. Vous pouvez ajuster la quantité de café et celle de l’eau, ainsi que le niveau de mouture de chaque tasse. Pour les amateurs de boissons lactées, la buse vapeur vous permet de préparer une mousse de lait parfaite, idéale pour les cappuccinos crémeux et onctueux, grâce au système Cappuccino. Enfin, pour faciliter le nettoyage, elle se dote d’un programme de rinçage automatique. Une vraie bonne affaire à ne pas manquer !

La machine à café en grains De’Longhi Magnifica S est disponible au tarif de 279,99 € sur Cdiscount, à 329,99 € sur Darty et à 339,99 € sur Amazon au lieu de 446,99 €.

*Le prix a été relevé le 3 septembre 2023, il est susceptible d’être modifié par le site vendeur.