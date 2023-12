Adieu les dosettes, la machine expresso broyeur Philips (Series 2200) est à moins 27 % dans cette boutique !

Le sens du goût n’est pas identique pour tout le monde et en matière de dégustation de café, c’est une vérité qu’il n’est plus à démontrer ! Le café, on l’aime avec ou sans sucre, avec ou sans lait et, parfois, agrémenté de crème chantilly ou de mousse de lait. Troisième boisson la plus bue au monde derrière l’eau et le thé, le café tient une place importante dans la vie de nombreuses personnes. Il est aussi le petit « truc » qui transforme une réunion professionnelle en un moment un peu plus convivial. Qui n’a jamais refait le monde autour d’un café ou vu un signe dans une paréidolie dessinée sur la mousse ? Pour vous permettre ces moments délicieux, nous avons déniché le « bon plan » du mois avec la machine expresso broyeur + mousseur à lait Philips, avec une réduction de 27 % sur le prix conseillé. Découvrez comment dire adieu aux dosettes polluantes et bonjour à un café succulent, fraîchement moulu par la machine expresso broyeur. Son prix ? 299 €* au lieu de 409,99 € : le bon plan pour Noël, s’il vous manque LE cadeau qui fera plaisir aux amateurs de café !

Présentation de la machine Philips Series 2200

Dégustez le délice d’un café élaboré à partir de grains frais, soigneusement préparé à la température optimale grâce à notre système intelligent de préparation du café. Créez une expérience personnalisée en choisissant un café en grains qui correspond à vos préférences. Profitez de la simplicité du mousseur à lait classique pour obtenir une mousse crémeuse, idéale pour vos cappuccinos ou latte macchiatos. L’écran tactile intuitif facilite la sélection de votre café préféré parmi les deux boissons proposées. L’esthétique élégante en noir mat ajoute une touche de sophistication à votre expérience café. De plus, le mousseur à lait classique, composé de seulement deux pièces, se nettoie facilement après usage. Avec elle, vous pourrez déguster jusqu’à 5 000 tasses sans nécessité de détartrage grâce au filtre AquaClean, garantissant une eau pure et claire. Avec cette machine à café, appréciez chaque gorgée d’un café irrésistible préparé à la perfection.

Que faut-il savoir de plus sur cette machine ?

Personnalisez l’intensité et le volume de votre boisson en toute simplicité grâce au menu My Coffee Choice, qui propose trois options au choix. Adaptez la mouture à vos préférences avec le broyeur en céramique robuste offrant 12 niveaux de mouture, permettant d’obtenir une texture allant de la poudre ultra-fine aux grosses particules. Le système Aroma Extract garantit une température, des arômes et une crème parfaits tasse après tasse, en équilibrant la température de préparation et l’extraction des arômes. Profitez de 20 000 tasses de café exceptionnelles grâce au broyeur en céramique résistant, qui extrait les meilleurs arômes et saveurs de vos grains de café. Le groupe café entièrement amovible facilite le nettoyage, pouvant être rincé sous le robinet. Pour votre confort, la machine à café propose un détartrage automatique, avec la possibilité d’ajuster la fréquence en fonction de la dureté de l’eau. Certaines pièces, telles que la carafe à lait, le bac d’égouttement et le bac à marc, sont compatibles au lave-vaisselle, proposant une facilité supplémentaire et un nettoyage complet en un rien de temps.

Toutes les caractéristiques techniques :

Réglages d’intensité du café : 3

Réglages du broyeur : 12

Réglage de la pré-infusion de la mouture : oui

Réglages de température : 3

Variété : espresso, eau chaude pour le thé, café

Option café moulu : oui

Double tasse : oui

Double tasse lait : non

Groupe café amovible : oui

Aroma Seal : oui

Détartrage guidé : oui

AquaClean : oui

Accessoires : tube de graisse, cuillère-doseuse, bandelette de test pour la dureté de l’eau, filtre AquaClean

Tension : 230 V

Longueur du cordon : 100 cm

Fréquence : 50 Hz

Emballage recyclable : >95 %

Capacité du bac à marc : 12 marcs de café

Capacité du réservoir d’eau : 1,8 l

Poids du produit : 7,5 kg

Capacité du bac à grains : 275 g

Pression de la pompe : 15 bars

Dimensions du produit : 246 × 37 1 × 433 mm

Solution « lait »

Mousseur à lait classique

Hauteur du bec verseur ajustable : 85-145 mm

Éléments compatibles au lave-vaisselle

2 ans de garantie

Réglage ECO

Classe énergétique : Classe A

Consommation d’énergie – pendant la préparation : 1 500 W

Que pensez-vous de ce bon plan ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Philips Series 2200 Machines espresso entièrement automatiques, 2 boissons Mousseur à lait classique, My Coffee Choice, Noir mat, Écran tactile (EP2220/10) Mousse onctueuse : Mousseur à lait Panarello pour une mousse parfaite - Composé de deux parties pour un nettoyage facile PromoMeilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 10 décembre 2023, il est susceptible d’être modifié par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez