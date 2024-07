Affrontez la chaleur de l’été avec le ventilateur Viola Spring X9 en promotion à – 50 % (99,99 €)

Le mois de juillet touche bientôt à sa fin, et il nous aura offert quelques belles journées chaudes et ensoleillées. Dans ce rapport, publié le 11 juillet dernier par meteoconsult.fr, on nous annonce une seconde partie de l’été plus chaude et plus sèche. Ce sont seulement des « prévisions », des températures très chaudes sont donc possibles, notamment dans le sud est de la France. En Haute-Corse, une alerte canicule avait même été lancée le 21 juillet dernier. Pour maintenir son logement au frais, sans disposer de climatiseurs, la meilleure solution, ce sont évidemment les ventilateurs. Et, justement, je vous propose de découvrir le modèle Viola Spring X9 qui bénéficie d’une remise de 50 %. Ainsi, il est vendu au prix de 99,99 €* au lieu de 199 € : une affaire à saisir avec que les températures grimpent, et le prix aussi. C’est parti.

Les points forts du ventilateur sur pied Viola Spring X9

Le ventilateur VIOLA Spring X9, un modèle sur pied qui propose de nombreuses fonctionnalités. De petite taille, avec 37 cm de profondeur, 38,5 cm de largeur, et 125 cm de hauteur, il trouvera sa place dans une chambre, une cuisine, un bureau, ou encore un atelier, entre autres. Techniquement, il s’équipe d’un puissant moteur digital brushless DC, qui peut générer une vitesse de rotation élevée tout en maintenant un faible niveau sonore et de vibration. Ce moteur innovant à 7 hélices, conçues de manière aérodynamique, dégage uniquement très peu de chaleur, et garantit un flux d’air maximal (1918 m³/h). De plus, il est aussi conçu pour réduire le bruit même à vitesse élevée, ce qui est essentiel lorsqu’il tourne, la nuit, par exemple.

Plusieurs modes adaptés à vos besoins

Ce ventilateur vous fera oublier les modèles soufflants, qui ne disposent que de deux ou trois vitesses. Avec le Viola Spring X9, ce sont 9 vitesses réglables qui vous attendront, dont la fonctionnalité Turbo Boost pour augmenter le flux d’air de 77 % par rapport à la vitesse la plus basse. Concernant les modes de réglage, il dispose de quatre solutions pour vous rafraîchir, en fonction de vos besoins :

Mode Smart qui ajuste automatiquement la vitesse au regard de la température ambiante.

Mode Sleep : qui inclut trois programmes pour une ventilation nocturne silencieuse et confortable.

Mode Personal qui propose neuf vitesses spécifiques pour un flux d’air personnalisé .

. Mode Turbo qui fournit un jet d’air maximal pour les journées particulièrement chaudes.

Un ventilateur économe en énergie

Les ventilateurs comme les climatiseurs ont parfois mauvaise réputation quant à leur côté énergivore. Celui-ci, qui peut osciller automatiquement horizontalement (60°, 90°, 120°) et manuellement verticalement (-5° à 90°), permet une distribution uniforme de l’air dans toute la pièce. Et, par conséquent, des économies d’énergie, puisque la pièce est constamment rafraichie sur plusieurs endroits. En effet, grâce à cette fonctionnalité et à son design aérodynamique, il affiche une consommation énergétique très faible.

Par exemple, une heure en mode Turbo ne coûte qu’environ 1 centime d’euro, tandis qu’à vitesse basse ou en mode Sleep, le coût est encore réduit de moitié. Un ventilateur à moitié prix, cela ne se refuse pas ! Je vous rappelle que le ventilateur sur pied que je viens de vous décrire est au prix de 99,99 €* au lieu de 199 €. Il pourrait être difficile de trouver moins cher en ce moment ! Profitez-en immédiatement, en cliquant sur ce lien. Que pensez-vous de cette offre exceptionnelle ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix et la promotion ont été relevés le 21 juillet 2024, NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

