AIROCIDE : le purificateur d’air domestique développé par la NASA est à 799€ au lieu de 999€ sur Cdiscount

Depuis quelques mois, l’hygiène est devenue le sujet dont tout le monde parle. Les bornes de gel hydroalcooliques ont poussé comme des champignons dans tous les lieux publics et l’air sain devient un enjeu majeur. Abiotec, une société créée en 1985 développe des solutions alternatives aux produits chimiques.

Plutôt que d’utiliser des désinfectants chimiques pour assainir l’air ambiant, Abiotec lance AIROCIDE, un purificateur d’air pour la maison basé sur une technologie développée par la NASA. Airocide est capable d’éliminer 99.99% des bactéries, moisissures et virus présents dans l’air ambiant. Présentation de ce petit concentré de technologie qui peut être d’une grande utilité, surtout par les temps qui courent !

Avec le télétravail et les différents confinements nous passons beaucoup plus de temps à l’intérieur qu’à l’extérieur. Pourtant, même dans une maison propre, l’air n’y est pas toujours sain. On ne les voit pas, on ne les sent pas, pourtant, l’air de notre maison est composé de particules organiques volatiles, de particules fines, fumées nocives ou résidus de produits chimiques. Avec la crise sanitaire actuelle, il devient nécessaire de pouvoir assainir l’air même à l’intérieur.

La technologie Airocide®

A l’origine, la NASA a développé cette technologie par bioconversion photocatalytique pour préserver la nourriture périssable des astronautes. Les virus, bactéries, COVs, gaz, moisissures et odeurs sont oxydés lorsqu’ils entrent en contact avec le catalyseur. Catalyseur, qui, lui, se compose de lampes UV à changer une fois par an.

En entrant en contact le catalyseur supprime leur atome carbonique et les détruit… Par ce procédé le catalyseur rejette dans l’air de l’O2, du CO2 et de l’H20 et plus aucun autre produit nocif. Cette technologie élimine les allergènes dans l’air et 99,996% des virus, moisissures aéroportés (dont H1N1 et Anthrax) et moisissures. Elle détruit également les microorganismes qui ne peuvent être filtrés.

Décoratifs et utiles

Les produits AIROCIDE sont certifiés par l’agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) pour la lutte contre le Covid19. Deux modèles design sont disponibles : APS-200 et l’APS-200 PM 2.5. L’APS-200 PM 2.5 possède un filtre HEPA supplémentaire. Les deux modèles sont faciles à installer et à entretenir. Ils disposent de 3 modes de fonctionnement :

Faible pour rester discret

Fort pour être plus efficace

Automatique, il se déclenche alors à la levée du jour



Les avantages de la gamme Airocide APS :

Aucun produit chimique, procédé physique et continu

Système autonome Plug & Play rendant facile l’installation

Aucun filtre à changer

Ni réglage ni dosage

Pas d’émission d’ozone

Combien ça coûte ?

L’Airocide APS200 coûte 799€ (au lieu de 999€ soit 200 euros d’économie) et le kit de lampes de remplacement à changer une fois par an, 144€. L’Airocide APS200 PM 2.5 coûte 1000€ et le kit de lampes de remplacement 167€. Respirer un air sain même à la maison devient très important pour notre santé. A l’extérieur, nous sommes sensés porter un masque quasiment tout le temps mais l’air de nos intérieurs n’est parfois pas beaucoup plus sain…