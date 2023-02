Bon Plan : 120 € de réduction sur le vélo électrique pliable HITWAY BK5 (539,99 € au lieu de 659,99 €)

En 2022, les vélos électriques représentent plus de la moitié des ventes enregistrées dans le marché du cycle en France, selon les informations du Figaro. La croissance de ce secteur devrait d’ailleurs se poursuivre en 2023. Grâce à la diversité de l’offre actuellement, les usagers peuvent acquérir le meilleur vélo électrique qui répond exactement à leurs besoins et à leur budget. Pour les déplacements en zone urbaine, les vélos électriques pliables sont les plus plébiscités. Dans cette rubrique, nous allons notamment analyser le modèle BK5 de la marque Hitway. Mais avant cela, découvrez les spécificités de ce type de véhicule et son principe de fonctionnement.

Quelles sont les particularités d’un vélo à assistance électrique ?

Le vélo électrique constitue une solution de mobilité performante, économique et respectueuse de l’environnement. Ce type de véhicule convient parfaitement pour vos trajets quotidiens dans la ville. Vous pouvez ainsi vous déplacer aisément entre votre domicile et votre lieu de travail, votre école ou la station de métro. Il existe des modèles pliables qui peuvent être transportés dans le train par exemple. En effet, ces vélos à assistance électrique se plient et se déplient facilement. Vous évitez par conséquent tous les ennuis liés à la recherche d’un parking ou aux embouteillages en ville. Après les courses de la journée, votre vélo électrique peu encombrant peut être rangé à la maison. Ce moyen de transport est aussi très prisé grâce à son côté écologique. Alimenté en électricité via une batterie, il fonctionne sans émettre aucun gaz à effet de serre.

Comment fonctionne cette solution de mobilité moderne ?

À la différence du vélo traditionnel, ce dernier est équipé d’un moteur électrique qui procure de l’assistance au pédalage. La force générée par ce moteur vient compléter la force fournie par le cycliste. Ainsi, le cycliste pédale sans effort pour se déplacer. Il peut simplement gravir les pentes et réaliser de longs trajets en toute autonomie. Par ailleurs, il peut moduler la puissance de l’assistance selon ses besoins. Cela est possible grâce à un régulateur de vitesse. L’intensité de l’assistance dépend aussi du mode de fonctionnement du vélo électrique (avec un capteur de couple ou un capteur de rotation). Il convient de préciser que la puissance d’assistance maximale autorisée en France est de 25 km/h.

Le modèle BK5 Hitway : avantages et inconvénients

Grâce à sa conception pliable innovante, ce modèle est particulièrement maniable. Avec son format compact une fois plié, il se transporte facilement à la main. Son cadre en acier au carbone Q195 lui garantit une grande résistance au temps, à la corrosion et aux chocs. Construits en alliage d’aluminium, ses pneus intégrés de 16 pouces assurent une bonne adhérence et un bon confort d’utilisation. Grâce à son moteur d’une puissance nominale de 250 W, le cycliste peut se déplacer jusqu’à une vitesse de 25 km/h. Il est tout de même possible de régler la puissance d’assistance sur trois niveaux selon son allure et son rythme. Outre cela, la batterie au lithium-ion amovible de 36 V/8,4 Ah de ce modèle assure une bonne autonomie allant de 35 à 70 km.

Concernant la sécurité d’utilisation, elle est optimisée grâce au système de freinage renforcé de ce vélo (les freins à double disque avant et arrière ainsi que les freins électroniques). De plus, ce vélo électrique comprend un éclairage LED à l’avant et des réflecteurs. Côté pratique, son guidon et sa selle sont réglables en hauteur selon la taille de son usager. Enfin, il est à souligner que ce modèle BK5 Hitway convient pour une utilisation en ville (non pour les activités sportives en tout terrain). Le vélo est actuellement proposé à 539,99, (avec 120 € de réduction en cochant le bon d’achat) sur Amazon.