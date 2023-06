Bon plan : 3 promotions sur les ventilateurs pour affronter les vagues de chaleur

Dans l’un des derniers bulletins météo, diffusé sur France Télévisions, la présentatrice nous expliquait qu’en ce mois de juin, la moyenne des températures était 5,3 °C plus haute qu’en temps « normal ». Et que, depuis 30 ans, les années étaient de plus en plus chaudes. En cause, le réchauffement climatique évidemment, qui n’est plus une éventualité, mais bel et bien une réalité. Nous risquons donc de souffrir de la chaleur cet été et de chercher, par tous les moyens, à nous rafraîchir. Comme chaque année, ce sera la ruée sur les ventilateurs et, éventuellement, des prix qui augmenteront en cas de très forte demande. Nous avons déjà connu cette situation avec les pellets de bois ! Trois modèles de ventilateurs sont déjà en promotion sur trois marketplaces différentes et nous vous proposons de les découvrir.

Le ventilateur colonne d’air à poser, EQUATION, Tower noir 45 W

Le ventilateur colonne Tower Equation est idéal si vous manquez d’espace, grâce à son faible encombrement. Avec une hauteur de 77 cm et un diamètre de 22 cm, vous trouverez toujours une place pour le ranger facilement. Doté de trois vitesses de ventilation, vous pouvez choisir entre le mode silencieux (vitesse lente), normal ou rapide en fonction de vos préférences. Ce ventilateur propose une oscillation qui permet un balayage de l’air plus important dans votre pièce par rapport à un ventilateur classique.

Fabriqué en plastique noir, il dispose de 22 pales et fonctionne sur secteur avec un câble de 1,6 m de long. Il ne possède pas de minuterie, d’afficheur digital, de fonction ionisation, ni de télécommande. Il n’est pas inclinable et ne peut pas être fixé au mur. Le niveau sonore du ventilateur est de 60 dB et sa puissance est de 45 W. Retrouvez ce ventilateur au prix de 26,90 €* au lieu de 30,90 € chez Leroy, ainsi que tous les ventilateurs vendus par l’enseigne.

Le ventilateur sur pied Thomson 40 cm

Le ventilateur sur pied Thomson garantit une couverture étendue avec son diamètre de 40 cm, assurant une circulation d’air optimale pendant les jours chauds. Sa hauteur est ajustable de 90 cm à 125 cm, procurant une adaptation personnalisée. Grâce à son bras oscillant débrayable, il répartit l’air dans toutes les directions de manière uniforme. Vous pouvez également régler l’inclinaison pour un flux d’air personnalisé.

Avec trois vitesses réglables, vous pouvez choisir l’intensité de ventilation qui vous convient le mieux. Ce ventilateur fonctionne avec une puissance électrique de 45 W et s’utilise facilement grâce à ses commandes manuelles. Il est de couleur noire avec des dimensions de 40 cm de largeur, de 44,5 cm de profondeur et de 125 cm de hauteur lorsqu’il est entièrement ajusté. Avec un poids net de 5,4 kg, il est aussi facilement déplaçable dans différentes pièces de la maison. Retrouvez ce ventilateur au prix de 75 €* au lieu de 89 € chez Castorama, ainsi que tous les ventilateurs en vente sur le site.

Le ventilateur Tristar Ventilateur sur Pied VE-5971

Le ventilateur électrique Tristar ajoute une touche rétro à votre intérieur tout en améliorant votre confort. Compact, avec des dimensions de 16 cm de profondeur, de 59,5 cm de largeur et de 46,5 cm de hauteur, il se place facilement dans n’importe quelle pièce. Ce ventilateur sur pied est alimenté par une source électrique et convient parfaitement aux chambres à coucher comme à toutes les autres pièces de la maison. Vous pouvez ajuster sa hauteur selon vos besoins, et sa tête inclinable jusqu’à 20 ° vous permet de diriger le flux d’air comme vous le souhaitez.

Il offre trois vitesses de ventilation pour répondre à vos préférences. Avec une puissance de 50 W et un débit d’air de 3 560 m³/h, il vous rafraîchit efficacement tout en restant discret avec un niveau sonore de 53 dB. Grâce à son diamètre de 40 cm et à son oscillation à 85 °, il assure une diffusion homogène de l’air frais dans la pièce. Retrouvez ce ventilateur au prix de 64,09 €* au lieu de 101,99 € sur Amazon, ainsi que tous les ventilateurs disponibles sur le site.

*Les prix ont été relevés le 9 juin 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.