Bon plan : le radiateur bain d’huile De’Longhi est actuellement en promotion (-24 %)

Le chauffage est, en ce moment, au centre de toutes les préoccupations des Français. Avec les différentes hausses de l’électricité subies en 2023, il est normal de s’inquiéter de notre prochaine facture. Le saviez-vous qu’un chauffage d’appoint pouvait vous permettre d’agir sur votre facture ? Souvent considérés comme très énergivores, les chauffages d’appoint peuvent pourtant vous permettre de chauffer une seule pièce, pendant que vous l’utilisez plutôt que tout votre logement et des pièces vides. Le bon plan du moment, c’est le radiateur bain d’huile De’Longhi TRRS1225 qui est actuellement disponible avec une réduction de 30 %, affichant un prix de 120,53 €* au lieu du prix conseillé de 170,89 €.

Présentation du radiateur bain d’huile De’Longhi TRRS1225

Ce radiateur présente une puissance de 2 500 W avec 12 éléments chauffants, adapté pour chauffer des pièces allant jusqu’à 75 m². Doté de la technologie RealEnergy, il propose trois niveaux de chauffe pour un confort personnalisé. La technologie de chauffe à huile caloporteuse assure une chaleur uniforme et silencieuse, tandis que la fonction hors gel est un atout supplémentaire. Le radiateur est monté de manière libre avec des équipements pratiques tels que des roulettes, un enrouleur de câble, un thermostat, une minuterie, une poignée de transport et un témoin de fonctionnement. La protection anti-surchauffe garantit une utilisation sécurisée.

Que faut-il savoir de plus sur le radiateur bain d’huile De’Longhi TRRS 1225 ?

Pour vous garantir une chauffe maximale, il se dote de 12 éléments chauffants et propose trois puissances calorifiques (1 100 W, 2 000 W, 2 500 W) pour répondre à divers besoins de chauffage. Les boutons de réglage permettent un ajustement facile de la température et de la puissance. Esthétiquement plaisant en blanc, ce radiateur présente des dimensions de 59,2 × 16 × 65 cm, il vous suivra aisément, partout où le besoin se fera sentir. Et contrairement aux radiateurs à pétrole, par exemple, il ne nécessite aucun achat supplémentaire de combustible, l’huile reste la même durant toute la vie du radiateur.

Pourquoi choisir un radiateur bain d’huile est une bonne idée ?

Les chauffages d’appoint sont nombreux, mais le radiateur à bain d’huile est le plus économique d’entre eux pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il fonctionne sur le principe d’un fluide caloporteur, ce qui va lui permettre d’emmagasiner de la chaleur. Lorsque vous l’allumez, il va chauffer l’huile, qui va, elle, réchauffer les parois métalliques de l’appareil. Puisqu’il se dote d’un fluide caloporteur, la chaleur va donc pouvoir être emmagasinée, puis diffusée pendant plusieurs heures dans la pièce. De plus, ce type d’appareil ne présente pas de danger lors de l’utilisation, comme ce peut être le cas de chauffage d’appoint au gaz ou au pétrole. Enfin, il ne rejette aucun gaz toxique, écartant aussi le risque d’intoxication au monoxyde de carbone, qui tue, chaque année, une centaine de personnes, selon Santé Publique France. Que pensez-vous de ce bon plan ? Possédez-vous déjà ce type de chauffage d’appoint ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 29 novembre 2023, il est susceptible d’être modifié par le site vendeur.

