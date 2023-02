Bon plan : l’excellent aspirateur laveur sans fil Ultenic AC1 voit son prix chuter de 149,99 € avec cette double réduction

Les aspirateurs traineaux sont démodés et les aspirateurs robots ne sont pas adaptés à vos besoins, ou à la configuration de votre intérieur ? Et, si vous optiez pour un compromis qui allie design, technologie et simplicité d’utilisation ? En plus de son design élégant et de son utilisation simple, il bénéficie d’une technologie innovante qui lui donne la possibilité de nettoyer les sols bien sûr, mais également de les stériliser. Comme le dit l’expression, l’essayer c’est l’adopter, et comme il est actuellement en promotion sur Amazon, et que nous vous offrons en plus, un bon de réduction de 80 € jusqu’au 5 mars inclus. C’est maintenant qu’il faut vous décider à passer commande. Présentation.

L’aspirateur laveur sans fil Ultenic AC1

Cet aspirateur que nous avons testé en décembre 2022 avec une note de 4.35/5 deviendra probablement votre allié du quotidien, vous facilitant la tâche ménagère du nettoyage des sols. Il se dote d’une technologie 4 en 1, qui va vous permettre de réduire le temps passé sur cette corvée, et donc, de vous accorder un peu plus de temps libre. Avec lui, vous pourrez laisser votre seau et votre serpillère au placard, mais également votre balai. En effet, l’Ultenic AC1 ne passera qu’une fois pour aspirer et laver ensuite, ce qui vous fera évidemment gagner beaucoup de temps et de déplacements. Cela est rendu possible grâce à son système de traction générée par le rouleau, qui fonctionne comme un appareil autotracté, en faisant avancer l’aspirateur. Pour couronner le tout, il se dote d’un filtre HEPA, qui va assainir vos sols simultanément qu’il aspire et lave, ce filtre étant capable de capturer de minuscules particules, potentielles vectrices de maladies respiratoires par exemple.

Et, techniquement, cela donne quoi l’Ultenic AC1 ?

Avec lui, vous pourrez prendre tout votre temps pour nettoyer votre maison, à moins que vous ne possédiez un château. Avec une autonomie de 45 minutes, il vous laissera largement le temps de récurer vos sols, sans effort. Du côté du moteur, il développe 200 W et une puissance d’aspiration de 15 000 Pa, avec une utilisation très intuitive, il ne vous faudra que quelques minutes pour maîtriser votre nouvel allié ménage. Pour ce qui est de l’eau, il se dote deux réservoirs séparés, l’un avec de l’eau propre d’une contenance d’un litre et le second, qui récupère l’eau souillée par votre lavage.

Grâce au peu d’eau qu’il utilise, et à la capacité de son réservoir eau sale, vous n’aurez pas besoin de le vider à chaque utilisation. Cependant, cela ne prend que quelques secondes et évite tout de même la prolifération de bactéries, ou l’odeur d’eau sale pas réellement agréable. Sa brosse rotative, parfaitement pensée pour nettoyer vos sols en profondeur, ne laissera aucun répit aux tâches, même aux plus récalcitrantes. Pour l’aspiration, il se dote d’une brosse rotative pour nettoyer vos sols en profondeur.

Plusieurs modes de nettoyage à votre disposition

L’Ultenic AC1 se dote de deux modes de nettoyage. Le mode SMART pour un entretien classique et le mode MAX, recommandé pour les sols durs ou très sales. Néanmoins, en mode MAX, l’autonomie sera évidemment réduite, avec une vingtaine de minutes d’autonomie. Et, ce n’est pas sa puissance d’aspiration qui déterminera son niveau de décibels. En effet, il ne dépassera pas les 76 décibels, un détail important si vous possédez des animaux de compagnie qui peuvent être effrayés par le bruit. Enfin, pour le rangement, sa batterie étant amovible, vous pourrez la recharger, seule, et ranger votre aspirateur dans son placard.

Les caractéristiques techniques de l’aspirateur laveur sans fil Ultenic AC1

Voltage : ‎21,6 Volts

Poids : ‎5 kg

Capacité‎ : 2 Litres

Autonomie : ‎45 minutes

Temps de charge : 4 heures

Niveau sonore : ‎76 dB

Puissance du moteur ‎200 watts

Méthode de contrôle ‎Fonction tactile

Dimensions du produit (L × l × h) ‎24.21 × 27.79 × 113,11 cm ; 5 kg

Classe de performance de nettoyage de tapis ‎A

Classe de performance de nettoyage de sol ‎A

Classe d’émission de poussière ‎A

Disponibilité des pièces détachées 5 ans

L’offre promotionnelle du moment sur l’aspirateur Ultenic AC1

Actuellement, l’aspirateur Ultenic AC1 est au prix de 299,99 € au lieu de 449,98 € soit une réduction de 16 % sur le prix d’origine et du 25 février au 5 mars inclus, vous pouvez bénéficier d’une réduction supplémentaire de 80 € en entrant le code de réduction FRAC1NEO avant le paiement de votre commande. Un aspirateur laveur sans fil à ce prix-là, il ne faut en aucun cas la laisser filer !

Article Partenaire