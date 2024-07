Brico Dépot propose un kit de 2 panneaux solaires (460 Wc) à brancher sur une prise domestique

Les récentes augmentations d’électricité ne nous ont évidemment pas laissés indifférents ! Comment l’être lorsque nos factures s’envolent et que nous n’avons d’autres choix que de les payer rubis sur l’ongle ? Au 1ᵉʳ juillet, c’est au tour du gaz naturel d’augmenter de 11,7 %, comme l’explique le Service Public. Si, comme moi, vous possédez une chaudière à gaz, qui consomme donc de l’électricité et du gaz, vous réfléchissez probablement à d’autres solutions. Par exemple, vous pourriez envisager l’achat d’un kit de panneaux photovoltaïques Plug & Play. Justement, en ce moment, les magasins Brico Dépôt proposent un modèle de 460 Wc, au prix de 499 €* seulement. Je vous le présente, mais s’il vous intéresse, il ne faudra pas hésiter trop longtemps, les stocks** ne sont pas éternels. Découverte.

Un kit Plug & Play de 460 Wc

Le kit photovoltaïque d’autoconsommation Plug & Play propose donc une puissance totale de 460W répartie sur deux panneaux solaires à poser au sol, sur le toit d’un abri de jardin, ou sur un balcon. Chaque panneau mesure 144,6 cm de longueur, 76,5 cm de largeur et 3,5 cm d’épaisseur, avec un poids net de 20,5 kg. De plus, il affiche un indice de protection IP65 du micro-onduleur qui lui assure d’être résistant aux intempéries. Facile à transporter, il entre dans le coffre d’une voiture et pourrait aussi être utilisé en camping ou dans un camping-car. Ce kit est couvert par une garantie de 25 ans pour les panneaux solaires et de 10 ans pour le micro-onduleur. ATTENTION, avant de brancher votre kit, vous devrez le déclarer sur le site Enedis. Néanmoins, il s’agit d’une simple déclaration, et non d’une demande d’autorisation pour l’installation.

À brancher sur une prise domestique

Comme à mon habitude, je ne vais pas entrer dans une explication technique que seuls les spécialistes pourraient comprendre. N’est pas scientifique qui veut ! Pour produire de l’électricité, les panneaux solaires captent la lumière du soleil et la convertissent en électricité sous forme de courant continu (CC). Les panneaux solaires sont connectés à un micro-onduleur qui convertit le courant continu en courant alternatif (CA), compatible avec le réseau électrique. En le branchant sur une simple prise électrique, le courant produit est alors injecté dans votre circuit électrique. Cette électricité est utilisée en priorité dans votre maison, notamment pour les appareils branchés en permanence ou en fonctionnement (box internet, réfrigérateur, congélateur, lave-linge, etc.).

Pourquoi l’électricité produite est-elle prioritaire sur celle du réseau ?

J’avoue, mes cours de sciences physiques sont bien loin, et je ne me souviens pas d’avoir été particulièrement à l’écoute de mes professeurs dans cette matière. J’ai opté pour des études littéraires, c’est peut-être pour cela ! La consommation de l’électricité produite par un kit Plug & Play est, en réalité, un principe physique de l’électricité. En effet, dès que l’électricité est injectée dans votre circuit domestique, elle est immédiatement disponible et ne nécessite pas d’être acheminée depuis le réseau public.

Les appareils électriques, comme les ampoules, utilisent l’électricité produite au plus près, priorisant ainsi celle du kit sur celle du réseau. Je vous rappelle le prix du kit Plug & Play vendu chez Brico Dépôt : 499 €*, dans la limite des stocks** disponibles. Et, vous ? Avez-vous déjà opté pour cette solution, et réduit votre facture d’électricité ? De plus, nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 1ᵉʳ juillet 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

**Les magasins Brico Dépôt fonctionnent « par arrivages », les stocks peuvent donc ne plus être disponibles rapidement.