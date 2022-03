Cdiscount fracasse les prix sur le vélo électrique Velobecane (599€ au lieu de 1199€)

Si vous êtes à la recherche d’un vélo électrique à la fois abordable, moderne et doté des technologies dernier cri, Velobecane est ce qu’il vous faut. Ce vélo électrique est actuellement en promotion sur Cdiscount. Profitez-en pour l’obtenir à un prix considérablement réduit. Avec ce vélo, vous allez pouvoir vous faufiler dans les embouteillages, sans vous soucier du parking. Vous pourrez également profiter pleinement de la route sans vous fatiguer ni transpirer. Résistant à la pluie et à la boue, le système de freinage de Velobecane est très sécuritaire. Et vous n’avez plus à craindre que vos roues patinent.

Les fonctionnalités spécifiques du Velobecane

Avec ses pneus d’un diamètre de 26 pouces, le Velobecane peut parcourir jusqu’à 40 kilomètres avec une charge pleine. Il peut rouler à une vitesse maximale de 25 km/h dans les limites légales autorisées et dispose de 7 rapports de vitesse pour rendre sa conduite plus agréable. En plus d’être très pratique au quotidien, le Velobecane est équipé d’une batterie lithium-ion 8Ah amovible pour un rechargement plus simple où que vous soyez. En revanche, la batterie n’a pas d’effet mémoire. Il faut la vider complètement pour la recharger. Avec le Velobecane, il est possible de rouler de jour comme de nuit grâce à son éclairage LED avant et arrière. Par ailleurs, le vélo utilise des freins à disque sur les roues avant et arrière, contrairement au V-brake (freins à patins) des anciens vélos. Ce type de frein nécessite moins d’entretien et est moins sensible aux intempéries.

Le prix promotionnel du Velobecane chez Cdiscount

Trouver une bonne marque de vélo électrique à moins de 600 euros, c’est rare de nos jours ! C’est pourquoi, nous vous recommandons fortement de saisir l’opportunité de Cdiscount qui vous propose le Velobecane à 599,99€, alors que sur le site officiel le vélo est affiché à 1199 euros. C’est une occasion à ne pas manquer ! Concernant le Velobecane, sachez que c’est un modèle qui a déjà reçu de nombreux retours positifs d’utilisateurs.

Sur Cdiscount, Velobecane a obtenu une moyenne de 4,4 étoiles sur 5 sur 740 d’avis clients. Cdiscount offre également une reprise gratuite de votre ancien Velobecane, si vous passez commande lors de la vente promotionnelle. La livraison se fait en quelques jours et sans frais d’expédition pour les régions locales. Attention, cette offre pourrait se terminer à tout moment ! Ne ratez pas cette belle occasion de faire des économies et passer commande dès maintenant!