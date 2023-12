Cet évier de cuisine multifonction (cascade, planche à découper, jet d’eau) est à seulement à 179,99 €

Au mois de janvier, vous déciderez peut-être de rénover votre cuisine, la vôtre a fait son temps et il est grand temps de la moderniser quelque peu. Lorsque vous aurez choisi vos meubles, leurs couleurs et leur disposition, il faudra passer au changement de l’évier. Le vôtre date probablement de plusieurs décennies et vous ne vous apercevez même plus qu’il est abîmé et qu’il est surtout peu commode. Pour moderniser votre cuisine, même sans en changer la totalité, découvrez l’évier inox GXSDYYDS vendu seulement à 179,99 € sur Amazon, avec la livraison gratuite en 15 jours environ. Livré avec de nombreux accessoires dont la robinetterie, c’est le compromis parfait pour une cuisine à petit budget, moderne et dans l’air du temps. Découverte.

Présentation de l’évier de cuisine 304 multifonction

L’évier de cuisine multifonction se dote de rails à l’avant et à l’arrière pour maximiser son utilisation. Le prix de cet ensemble comprend un évier intelligent accompagné d’un robinet extractible et d’un robinet d’eau propre. Mais également d’un bassin dans le bassin, d’un panier de vidange, d’une rondelle de tasse, d’un ensemble de vidanges, d’une vanne d’angle chaude et froide, ainsi que des conduites d’eau chaude et froide. Avec cet évier, vous n’aurez donc aucuns frais supplémentaires à prévoir. Or, un robinet de cuisine seul peut allègrement dépasser les 179 € que coûte cet ensemble.

Un évier qui résistera à toutes les épreuves possibles

L’évier est fabriqué grâce à une nanotechnologie qui intègre de l’acier inoxydable 304 dans sa conception. Ce matériau lui confère une robustesse et une durabilité plus importantes que sur un évier en inox classique. De plus, la couleur noire, très tendance en ce moment, s’intégrera dans n’importe quelle cuisine : noire, rouge, bleue, blanche, tout sera permis. De plus, il est conçu avec un angle R qui facilite le nettoyage et évite l’accumulation de saleté. Dans le fond de l’évier s’intègrent aussi des coussinets de réduction du bruit en caoutchouc plus épais et plus doux pour atténuer le bruit causé par l’eau qui frappe l’évier. Il se dote également d’un revêtement anti-condensation qui prévient la formation de gouttelettes d’eau.

Quelles sont les autres qualités de cet évier inox multifonction ?

Pour une manipulation aisée, l’évier se dote d’une poignée unique qui permet de régler le mode du bec d’eau, la température (chaude/froide) et le débit d’eau. Le jet en cascade dont dispose cet évier est un allié parfait pour le rinçage des légumes, mais aussi des pâtes ou du riz, car il englobe la totalité de l’évier. Une fonction qui s’avère aussi commode pour le nettoyage de l’évier, des bords jusqu’au fond. Le robinet rétractable s’équipe, lui, de trois options de pulvérisation, qui permettent d’élargir la zone de nettoyage pour répondre à divers besoins quotidiens. Sur le côté, on trouve aussi une fonction très pratique, permettant des économies d’eau considérables : le rinceur de verre haute pression.

Ce dernier s’équipe d’un débit d’eau puissant et rotatif qui atteint la totalité de l’intérieur d’une tasse ou d’un verre à bière, par exemple. À côté du nettoyeur de tasses se trouve un petit robinet autonome qui distribue de l’eau filtrée pour consommer ou remplir les gourdes et bouteilles. Lors du montage, vous aurez le libre choix de l’installation des accessoires. Seul le robinet principal devra être installé dans l’emplacement prévu à cet effet. L’évier inox multifonction est vendu à seulement 179,99 € sur Amazon. Que pensez-vous de cette nouveauté ? Envisagez-vous de rénover votre cuisine ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .