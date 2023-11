Le café occupe une place spéciale dans de nombreuses cultures à travers le monde. Cette boisson, qui est la troisième la plus bue au monde après l’eau et le thé, nous aimons la consommer avec nos nouvelles connaissances comme avec nos vieux amis. C’est un peu la boisson passe-partout que l’on déguste à toutes occasions. Pour les amateurs de café exigeants, la machine à espresso De’Longhi Dedica Style est l’outil idéal. Actuellement proposée à un prix promotionnel exceptionnel de 174,95 € au lieu de 299,99 € (- 42 %), cette machine compacte et élégante est conçue pour créer des cafés et des boissons lactées de qualité supérieure. Avec cette machine, vous êtes certain de pouvoir vous préparer un bon café, à tout moment de la journée. Découverte.

Les détails de la De’Longhi Dedica Style

De couleur noire et fabriquée en acier inoxydable, la Dedica Style mesure seulement 11,9 cm de profondeur, 13 cm de largeur et 5,9 cm de hauteur, ce qui en fait l’une des machines expresso les plus compactes du marché. En plus de vous préparer de bons cafés, elle dispose d’un mousseur à lait pour un succulent cappuccino, d’une application de contrôle, d’une programmation personnalisée et d’une capacité de 1 l. Grâce à cette machine, vous pouvez savourer un expresso parfait avec un arôme riche et une crème couleur noisette, tout en contrôlant chaque étape de la préparation pour personnaliser votre expérience de dégustation.

Une machine quasi professionnelle dans votre cuisine

La De’Longhi Dedica Style est bien plus qu’une simple machine à espresso. Elle vous permet de devenir votre propre barista, en vous donnant la liberté de préparer, chez vous même, vos boissons préférées à base de café et de lait. Vous pourrez régler la buse vapeur pour obtenir une mousse de lait onctueuse et elle est livrée avec trois filtres différents, dont un compatible avec les dosettes ESE, pour répondre à vos besoins spécifiques. Rappelons que les dosettes ESE (Easy Serving Espresso), appelées aussi POD, ont été inventées dans les années 1970 et utilisées par les plus grandes marques, notamment Illy, Lucaffé et Les Petits Torréfacteurs. Ce sont des dosettes compostables, donc écologiques !

En outre, son design élégant en acier inoxydable avec une finition métallique brillante ajoutera une touche d’élégance italienne à votre cuisine. Grâce à sa taille compacte de seulement 15 cm de large, elle s’intègre parfaitement dans les espaces restreints. De plus, avec une pression de 15 bars et la technologie Thermoblock, cette machine vous permet de préparer un expresso parfait à la température idéale en un rien de temps. Enfin, pour celles et ceux qui apprécient les « très grands cafés » ou boissons lactées, elle vous permet d’utiliser des mugs et des verres d’une hauteur allant jusqu’à 12 cm pour une polyvalence maximale.

Toutes les caractéristiques techniques

Dimensions (l × p × h) (mm) : 149 × 330 × 305

Poids (kg) : 4.2

Hauteur maximale de la tasse (mm) : 120

Pression de la pompe (bar) : 15

Contenance du réservoir à eau (l) : 1.1

Puissance d’entrée (W) : 1 300

Tension/fréquence nominale (V~Hz) :220 à 240 V/50 à 60 Hz

Porte-gobelet : oui

Système pour le lait

Buse vapeur amovible

Arrêt automatique

Système de chauffage

Thermoblock

Réservoir d’eau amovible

Récolte-gouttes amovible

Indicateur de niveau d’eau

Compatible avec les capsules ESE

Nombre de filtres : 3

Filtres à café pressurisés/à double paroi

