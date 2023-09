Cuisinez plus malin avec le Moulinex multicuiseur 12 en 1 (en promotion) et économisez de l’électricité

Vous êtes de grands amateurs de pâtes, de riz ou de légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches, mais ces aliments prennent un temps fou à cuire. Et qui dit cuisson longue dit souvent grosse consommation d’énergie. Par exemple, pour cuire des pois chiches, il faut compter 10 h de trempage et environ 2 h de cuisson. Chez Moulinex, qu’il est inutile de présenter, ils ont un truc magique : le Moulinex Multicuiseur MK705111 ! Cet appareil trempe et cuit les pois chiches en 2 h tout au plus ! Et il pourrait même vous permettre de réaliser des économies d’énergie. Actuellement proposé à un prix réduit de 87,41 € au lieu de 139,99 € sur Amazon, soit une réduction de 38 %, il va vous faire gagner du temps et de l’argent. Présentation.

Présentation du multicuiseur Moulinex MK705111

Vous allez pouvoir profiter de 12 programmes différents pour préparer des risottos, des légumineuses, des ragoûts, de la soupe et même des pâtisseries ou des yaourts ! Vous choisissez votre plat, vous suivez les instructions et vous le laissez travailler ! L’appareil vous indiquera la quantité d’aliments et la quantité d’eau à ajouter dans la cuve. De plus, il est livré avec un ensemble d’accessoires pratiques, dont un panier à vapeur, une cuillère à riz, une cuillère à soupe, une tasse à mesurer et un livret de recettes, ce qui en fait un compagnon idéal pour la cuisine. Et avec ses jolies couleurs, rouge et blanc, il trouvera forcément sa place dans votre cuisine.

Que faut-il savoir de plus sur cet appareil ?

Le Multicuiseur 12 en 1 de Moulinex simplifie la préparation quotidienne de repas en offrant 12 programmes de cuisson différents. Vous pouvez également personnaliser vos recettes préférées grâce à la fonction « Mes Recettes », qui vous permet d’ajuster et de sauvegarder les temps et les températures de cuisson. La cuve intérieure de 2 mm d’épaisseur est dotée d’un revêtement anti-adhésif pour un nettoyage facile et les éléments amovibles facilitent encore davantage l’entretien. Le Multicuiseur est livré avec un panier vapeur, une cuillère, un verre doseur et un livre de recettes. De plus, il bénéficie d’une garantie internationale de 2 ans et s’engage à être réparable pendant 15 ans. Nous avions testé l’ancienne version et quelques années après, il nous serait difficile de nous passer de lui.

Pourquoi cet appareil permet-il de faire des économies ?

Avec les différentes hausses que subissent les énergies, disposer de ce type d’appareil peut se révéler être un choix stratégique. En effet, si vous disposez d’un tarif heure creuse / heure pleine, l’idée est donc d’utiliser au maximum vos heures creuses. Et pour faire cuire des pâtes, du riz, ou des légumineuses, il faut du temps, et en conséquence de la consommation d’énergie. Que vous utilisiez le gaz ou l’électricité pour une cuisson classique, c’est souvent très énergivore ! Avec cet appareil disposant d’une fonction de programmation, vous pourrez donc programmer votre cuisson aux heures creuses.

À titre personnel, nous possédons l’ancienne version du multicuiseur Moulinex que nous avions présenté ici et nous ne sommes pas près de l’abandonner… Notre utilisation est un peu particulière, car nos animaux sont nourris avec du riz à cuire chaque jour. Il nous suffit donc de programmer chaque soir notre Multicook pour que la préparation soit prête avant 6 h 30, heure à laquelle nous repassons en heure pleine et refroidie pour servir nos poilus dans la matinée. Vous penserez peut-être que ce sont de petites économies ! Certes, mais économiser chaque jour ou presque, c’est vous assurer une facture allégée sur toute l’année. Vous trouverez également le Moulinex Multicuiseur, 5 L chez Boulanger (121,24 €) * ou chez Darty (103,45 €) *.

