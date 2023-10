Et si l’on remplaçait nos cafetières à dosette (pas écolo) par l’une de ces deux machines à grain De’Longhi en promo ?

Il y a encore quelques années, nous nous étions tous achetés une machine à dosettes pour préparer nos différents cafés tout au long de la journée. Pratiques et rapides, les machines à dosette ont connu un succès phénoménal. Cependant, nous avons aussi pris conscience qu’elles n’étaient pas réellement écologiques, avec les dosettes à jeter ou à recycler et surtout que le café en dosette coûtait très très cher. Nos grands-mères utilisaient un moulin à café et une cafetière filtre et elles avaient probablement déjà tout compris. Cette année, les machines à café en grains reviennent en force et séduisent de plus en plus d’addicts au café. Deux machines de la marque De’Longhi sont actuellement en promotion. Nous allons aussi vous prouver que le café en grains, c’est le meilleur plan économique, face aux dosettes et au café moulu. Découverte.

Présentation de la machine à café De’Longhi Magnifica Evo Bean to Cup

Cette machine à café est vendue en exclusivité sur Amazon au prix de 499,99 € au lieu de 559,99 € (11 % de réduction) et offre une expérience café exceptionnelle. Cette machine à espresso utilise un filtre réutilisable et a une capacité de 1,2 l. Pesant 9,6 kg, elle fonctionne avec une puissance de 1 450 W. Facile d’utilisation, la Magnifica Evo propose jusqu’à sept recettes uniques réalisées à partir de grains de café fraîchement moulus. Son système LatteCremaSystem permet une préparation automatique du lait, avec un mousseur à lait manuel pour des préparations laitières ou d’eau chaude pour thés et infusions. Le nouveau panneau de commande, doté d’icônes de couleur, rend l’utilisation encore plus intuitive.

La machine garantit également une facilité d’entretien avec sa fonction de nettoyage automatique et des composants lavables au lave-vaisselle. De plus, elle dispose d’un moulin en acier intégré avec 13 réglages de mouture, d’une unité de brassage pour doser et tasser comme un barista professionnel, ainsi que d’un système Thermoblock pour contrôler précisément la température d’infusion optimale. La fonction MyLatte et la fonction de nettoyage automatique simplifient davantage l’expérience pour créer un espresso parfait à chaque utilisation.

Présentation de la machine à café en grain De’Longhi Eletta Evo

Cette seconde machine coûte un peu plus cher que la précédente, mais la réduction est aussi plus importante avec 35 % sur le prix initial. Elle est donc en vente, au prix de 716,33 € au lieu de 1 099,99 €. Cette machine à café se distingue par un mousseur à lait, un filtre réutilisable, un style moderne et des usages spécifiques tels que le réchauffe-tasse et le mousseur à lait. Les amateurs de « bon café » apprécieront cette machine qui garantit une expérience utilisateur optimale avec un grand écran LCD et la possibilité de préparer six spécialités de café d’une simple pression sur un bouton.

À vous l’expresso, le café, le café allongé, le cappuccino, le latte macchiato et le lait chaud. Elle intègre le système breveté LatteCrema pour une mousse de lait crémeuse, nettoyée automatiquement via une commande rotative. Le moulin à cône à 13 étages, réglable individuellement, peut accueillir 380 g de grains de café ou fonctionner avec du café moulu. De plus, elle propose une fonction café long pour un café traditionnel du matin, préparé en un processus d’infusion rapide à basse pression.

Café moulu, café en grains, café en dosette, lequel est le moins cher ?

Nous avons déjà notre petite idée, puisque nous possédons nous-même une machine De Longhi. Cependant, pour vous prouver que le café en grains revient moins cher que les autres, un petit calcul s’impose. Pour ce faire, prenons le même café disponible en grains, moulu ou en dosette. Notre choix s’est porté sur le café L’Or. Le paquet d’un kilo de L’Or moulu est vendu 17,90 € sur Amazon. Celui d’un kilo, mais en grains, est vendu 11,33 € (en promotion actuellement) et 15,65 € hors promotion. Quant aux dosettes pour cafetière de type L’Or Barista ou Nespresso, elles sont vendues 56,50 € par 200 soit un prix au kilo de 54,33 €, oui, vous avez bien lu !

Est-il vraiment nécessaire de vous prouver par un savant calcul que le café en grains revient moins cher que le café moulu, et quasiment cinq fois moins cher que les capsules ? De plus, lorsque vous utilisez du café moulu ou en grains, vous réduisez considérablement vos déchets, puisque le marc de café peut être jeté dans l’évier, il nettoie les canalisations. Certes, l’investissement dans ce type de machine représente une somme importante. Pourtant, les économies sont immédiates et en plus, vous choisissez la force de votre café, la quantité d’eau et même la température. Nous, c’est certain, nous validons ! Que pensez-vous de ce bon plan sur les machines à café ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez