Geekbuying propose 3 promotions complètement démentielles sur plusieurs vélo électriques

Envie de passer à la moto électrique ou au vélo électrique avant que l’année 2022 ne se termine ? Cela tombe plutôt bien, car le site spécialisé en la matière GEEKBUYING propose de jolies promotions sur trois modèles phares de son catalogue. Pour en profiter, il faudra passer commande avant le 30 ou le 31 décembre, selon le modèle choisi et intégrer les codes de réduction que vous trouverez dans chacun des descriptifs. Et si vous voulez l’offrir à l’un de vos proches pour Noël, qui est rappelons-le dans moins de 3 semaines, c’est maintenant qu’il faut valider votre panier ! De belles réductions donc, pour trois modèles performants et confortables. C’est parti pour le show !

Présentation du Z8 ELectric Bike

Le Z8 Electric Bike, est l’un de ces vélos électriques que l’on prend pour une moto avec son style moto-cross country. Mais son cadre style moto lui donne aussi plus de robustesse, de durabilité et le rend reconnaissable au premier coup d’œil. Grâce à ses pneus Sunrise ultra-larges et tout-terrain de 10 centimètres, il vous accompagnera sur tous les terrains à grande vitesse, et même sur la neige puisque ses pneus sont antidérapants et anti-crevaison, parfaits aussi pour les terrains caillouteux ! Vous n’aurez pas non plus de soucis de transmission puisqu’il s’équipe de la marque de grande renommée Shimano dont il n’est plus nécessaire de vanter les mérites !

Côté moteur, il se dote d’un modèle de 48V et 500W et côté batterie, c’est un modèle de 15 Ah, qui lui procure une autonomie de 40 à 60 km en mode accélérateur, et de 80 à 120 km en mode assistance. Elle se charge de 0 à 100% en 6 à 8 heures. Il peut atteindre une vitesse maximale de 45 km/h, ce qui fait qu’en France, il n’est pas considéré comme un vélo électrique et nécessite le permis AM (ex BSR) pour être piloté. Sa fourche avant à suspension hydraulique en aluminium et sa suspension arrière à double ressort lui permettent d’appréhender confortablement tous les terrains possibles et même de nuit puisqu’il s’équipe d’un système d’éclairage LED à l’avant et à l’arrière.

Les caractéristiques techniques du Z8 ELectric Bike

Modèle : Z8.

Couleur : Noir.

Moteur : 48V / 500W.

Batterie : 48V / 15Ah.

Taille des pneus : 20*4.0 Fat tire (CHAOYANG)

Système de freinage : Frein à disque mécanique AV / AR

Modes de conduite : Accélérateur au pouce et PAS

Distance de déplacement : 40-60km avec l’accélérateur, 80-120km avec le PAS

Affichage : Écran LCD

Dérailleur : 7 vitesses (SHIMANO)

Système d’assistance au pédalage : 5 niveaux de PAS

Vitesse maximale : 45KM/H

Fourche avant : Fourche à suspension hydraulique en aluminium

Suspension arrière : Suspension à double ressort

Contrôleur : Contrôleur intégré 48V / 22A

Système d’éclairage : Lumière LED avant et arrière

Temps de charge : 6-8H

Chargeur : 110-240v AC 50-60HZ, 48V2A

Poids et taille Poids du produit : 35.5kg

Taille du produit (L x l x H) : 162 x 10,8 x 76cm

Acheter le Z8 ELectric Bike sur GEEKBUYING au prix de 961,42 € au lieu de 1 022,79 € avec le code NNNZ8EB. Promotion valable jusqu’au 31 décembre 2022.

Présentation du FAFREES F20 Pro Electric Bike

La F20 PRO est la dernière merveille de Fafrees, mais sa beauté ne compromet pas pour autant ses performances et sa praticité. Ce modèle électrique se colore de violet parsemé de paillettes et va vous faire briller sur l’asphalte quand vous roulerez sous le soleil ! Avec lui, vous irez au bout du monde, car il se dote de cellules de batterie 21700 de qualité automobile avec une capacité de 18ah / 36 V amovible, ce qui leur confère une durée de vie beaucoup plus longue. La batterie lui confère une autonomie de 90 km environ. Avec son cadre bas et ses pneus 3.0 fat, pensés pour toutes sortes de terrains, il pourra vous accompagner dans vos balades dominicales, mais également pour vos courses du quotidien. Pour le moteur, il se dote d’un modèle sans balai de 250 W avec un couple maximal de 40N.M combiné à un contrôleur intelligent produit une vitesse maximale de 25 km/h en assistance, il entre donc bien dans la catégorie des vélos électriques en France. Côté dérailleur, il s’équipe d’un modèle Shimano à sept vitesses qui lui assurent un changement de vitesse fluide et précis. Il sera réactif à vos moindres désirs en changement de vitesse. Comme au freinage qui se présente avec des freins à disque mécaniques de 160 mm à l’avant et à l’arrière et des leviers de frein à commande électrique.

Côté suspension, il se dote d’une fourche à suspension à huile de 75 mm de débattement qui peut être adapté au poids sur le vélo, et au terrain emprunté. Il se dote également d’un porte-bagages arrière en aluminium et est compatible avec la plate-forme de chargement pour un montage rapide et facile des accessoires. Enfin, du côté des pneus, la sécurité et le confort sont assurés par des pneus CHAOYANG 3.0 fats dotés d’une grande élasticité, ce qui augmente la surface de contact avec le sol, améliore l’adhérence et la stabilité de la conduite, s’adapte facilement à tous les terrains. Enfin, il est pliable et s’adapte à de nombreuses morphologies, de 160 à 195 centimètres, et un poids maximal de 120 kilos. Une fois plié, il est facile à ranger dans le coffre ou à monter dans l’ascenseur.

Les caractéristiques techniques du FAFREES F20 Pro Electric Bike

Marque : FAFREES

Type : Ebike

Modèle : FAFREES F20 PRP

Couleur : Violet

Modèle de spécification : F20 pro

Moteur : 250W 36V moteur arrière DC

Batterie : 36V 18AH batterie lithium-ion

Temps de charge : 7-8 heures

Autonomie maximale en mode assisté : 120km-150km

Vitesse maximale : 25km/h

Autonomie maximale en mode électrique pur : 70km-90km

Angle de montée : 25°

Diamètre des roues : 20

Matériau du cadre : Alliage d’aluminium

Tige pliante : Oui

Affichage numérique : Oui, affichage du compteur de vitesse, du compteur kilométrique, de l’heure, de la lumière et de l’autonomie de la batterie.

Modes de conduite : 3 Modes (mode puissance, mode cycle, mode cyclomoteur)

Transmission des vitesses : 7 vitesses

Freins : Freins à disque mécaniques

Phare avant : Lumière LED brillante

Poids maximum de l’utilisateur (capacité de poids) : 150kg

Âge approprié : 16-65 ans

Taille recommandée pour le pilote : 160-195cm

Température de fonctionnement : -10”C-45”C

Tension de charge : DC 42v

Tension d’entrée : AC 220v

Taille du pneu : 20*3.0

Type de pneu : Pneumatique

Taille pliée : 88CM*38CM*70CM

Poids et taille Poids du produit : 26KG

Acheter le FAFREES F20 Pro Electric Bike sur GEEKBUYING au prix de 981,88 € au lieu de 1 022,79 € avec le code NNNF20PROFD. Promotion valable jusqu’au 30 décembre 2022.

Présentation du BEZIOR X1500 Fat Tire

Comme tous les modèles de la marque BEZIOR, le X1500 possède de nombreux points forts à commencer par sa batterie de 12.8 Ah / 48V de grande capacité et amovible. Celle-ci lui offre une autonomie de 100 km environ. Côté moteur, et c’est aussi un de ses points forts, il est capable de propulser l’engin et son pilote à une vitesse de 40 km/h en moins de cinq secondes. Vous l’aurez compris, en France, il ne peut donc pas être considéré comme un vélo électrique puisqu’il dépasse les 25 km/h, il faudra donc le permis AM pour pouvoir en découdre et tester son moteur sans balai haute vitesse de 48V / 1500w qui reste très léger malgré sa puissance.

Comme sur la plupart des engins de la marque BEZIOR, le X1500 se dote d’une conception d’engrenage en étoile qui permet d’amplifier le couple et d’améliorer le taux de conversion de l’efficacité énergétique. Il va en conséquence consommer moins d’énergie et fonctionner de manière plus silencieuse tout en améliorant les performances de vitesse et les performances de montée. Avec le compteur LCD intelligent de cinq pouces, vous pourrez surveiller la vitesse, la distance parcourue, l’autonomie de la batterie et le temps parcouru. Enfin, il s’équipe d’une fourche à suspension à ressort à huile et de roues de 26 × 4 pouces, ce qui permet au pilote, un meilleur confort et une plus grande sécurité. Les nids-de-poule et autres dos d’ânes ne seront pour lui qu’un grain de sable à franchir ! Avec ses pneus pouvant s’étendre jusqu’à 10 centimètres, antidérapants et anti-vibratoires, vous ressentirez à peine les chocs provoqués par une route caillouteuse ou parsemée de trous en tous genre !

Les caractéristiques techniques du BEZIOR X1500 Fat Tire

Marque : BEZIOR

Type : vélo tout terrain

Modèle : X1500

Couleur : Noir / Jaune

Matériau : alliage d’aluminium

Taille pliée : 100*105*45cm

Taille dépliée : 85*105-95cm

Roues : 26*4.0 en alliage d’aluminium

Poids : 31kg

Charge maximale : 200kg

Taille de l’utilisateur : 165-190cm

Vitesse maximale : 40km/h

Pente maximale de 38°

Degré d’étanchéité IP54

Chargeur : 48V / 3A

Capacité de la batterie : 12.8AH

Tension de la batterie : 48V

Contrôleur vectoriel : 48V / 20a

Tension nominale du moteur : 48V

Puissance nominale du moteur : 1500W

Temps de charge : 4-6h

Frein à disque hydraulique : ZOOM H875 power-off

Acheter le BEZIOR X1500 Fat Tire sur GEEKBUYING au prix de 1 309,17 € au lieu de 1 350,09 € avec le code NNNBEZIORX1500. Promotion valable jusqu’au 31 décembre 2022.

Ces trois modèles sont en promotion sur GEEKBUYING jusqu’à la fin du mois de décembre. C’est le moment ou jamais de vous offrir celui de vos rêves et de partir à l’aventure ! Profitez-en, les promotions ne durent qu’un moment !