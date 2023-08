La date fatidique du 1ᵉʳ août est arrivée et nous allons devoir nous serrer la ceinture une fois de plus. Il va falloir débrancher nos appareils en veille, tenter de ne pas trop tirer sur le compteur électrique, car le bouclier tarifaire est tombé et l’électricité augmente de 10 %. Souvenez-vous, en janvier, la hausse était déjà de 15 % et nous avions dû « faire avec ». Nous sommes impuissants quant à l’augmentation des prix et sommes bien obligés de payer ! Cependant, rien ne nous empêche de faire nos propres économies en installant des panneaux solaires et notamment les Plug and Play. Nous avons un super plan pour vous et des codes de réduction pour l’achat de panneaux solaires Sunity. La promotion à découvrir en fin d’article dure jusqu’au 8 août inclus, après, il sera trop tard. Découverte.

Présentation du kit Sunity 410 W

Le kit panneau solaire Sunity 410 W présente une solution écologique et économique pour générer votre propre électricité en toute simplicité. Son installation est extrêmement facile, ne nécessitant aucuns travaux, il suffit de le brancher directement sur une prise de courant. Vous recevrez le kit en moins de 15 jours et pourrez le mettre en place en quelques minutes seulement. De plus, il est accompagné d’une double garantie jusqu’à 25 ans, garantissant une tranquillité d’esprit à long terme.

Ce système solaire se révèle rapidement rentable, car il permet de réduire jusqu’à 20 % de votre consommation d’électricité en seulement 3 à 6 ans. Avec ses dimensions compactes de 1,75 m sur 1,15 m, vous pouvez l’installer au sol ou le fixer au mur, que ce soit dans un jardin, sur une terrasse, dans une maison ou un appartement, que vous soyez propriétaire ou locataire. De plus, le kit Sunity est conforme aux normes électriques, éliminant ainsi le besoin d’intervention de professionnels.

Que faut-il savoir de plus sur les kits solaires Sunity ?

Chaque kit de 410 W produit l’équivalent de 20 % de la consommation énergétique de votre maison (hors chauffage). Il est capable d’alimenter jusqu’à 10 ampoules, un réfrigérateur A++, une TV LED, votre box internet, un PC portable et une machine à laver, par exemple. L’installation ne prend pas plus de 10 min. Une fois branché, vous pourrez immédiatement profiter de votre électricité générée par les panneaux solaires, puisque les électrons emprunteront le chemin le plus court jusqu’à votre réseau.

Une double promotion

Sunity propose pour une durée limitée (du mardi 01/08 jusqu’au mardi 08/08 inclus) un bon de réduction de 10 % sur tous ces kits, ainsi qu’un prix dégressif pour l’achat de deux, trois ou quatre panneaux solaires double-faces. Grâce au code promotionnel NEOZONE10 les prix des panneaux solaires sont les suivants :

N’attendez pas trop pour passer commande, nous espérons que cette augmentation des prix de l’électricité sera la dernière, mais nous ne pouvons évidemment pas en être sûrs. Et la meilleure défense, c’est l’attaque, non ? Plus informations : Sunity.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de ce bon plan ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().

*Les prix ont été relevés le 01 août 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

**La réduction comprend le bon de réduction + la réduction dégressive pour deux packs ou plus.