Ivacy VPN : comment accéder aux contenus étrangers avec Netflix, Disney+ et Prime vidéo pour 0,9€ par mois ?

Vous travaillez depuis votre salon, sur votre propre connexion internet, et aimeriez gagner du temps et protéger votre réseau informatique domestique ? L’internet que nous utilisons à domicile est très vulnérable. Vos données peuvent être collectées et les pirates ou site malveillants sont à l’affût d’une erreur de votre part… Un clic sur un lien contaminé et c’est tout votre travail qui peut être perdu… Avec un VPN ou Virtual Private Network, vous sécurisez votre réseau personnel. Rappelons qu’un VPN est un système permettant de créer un lien direct entre des ordinateurs distants, qui isole leurs échanges du reste du trafic se déroulant sur des réseaux de télécommunication publics mais également à tromper certains fournisseurs de streaming sur votre pays de localisation. Nous vous proposons de découvrir Ivacy, un des meilleurs services VPN pour protéger vos intérêts en ligne et débrider la restriction par région de Netflix, Disney+ ou encore Prime vidéo .

Ivacy VPN c’est quoi ?

Ce service de VPN va, non seulement protéger vos données personnelles, mais vous donnera également accès à de nombreux contenus étrangers dans le monde entier. Parfois lorsque vous vous trouvez à l’étranger, l’accès à vos plateformes préférées comme Netflix, Amazon Prime, iPlayer ou Hulu peut être rendu compliqué par les restrictions géographiques. Ivacy VPN passe outre ces restrictions et vous permet d’accéder et de débloquer tous les contenus de n’importe où et à n’importe quelle heure du jour et de la nuit.

5700 serveurs pour… vous servir !

Avec plus de 5700 serveurs et plus de 100 emplacements, Ivacy VPN vous permet de contourner les fameuses restrictions géographiques. La totalité des différentes plateformes reste donc accessibles dans sept régions du monde : les Etats-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Allemagne, le Canada et la France… Ce qui vous permettra peut-être de découvrir d’autres plateformes de streaming, si vous avez déjà fait le tour de Netflix et cela ne vous coûtera pas plus cher, hormis pour les plateformes payantes évidemment !

Ivacy VPN vous protège évidemment !

Si un VPN ne vous protégeait pas, ce ne serait tout simplement pas un VPN. Ivacy est donc une protection absolument sûre contre les malwares grâce aux protocoles IPsec et IKEV avancés. Le chiffrement 256 bits de grade militaire protège inlassablement toutes vos données afin que personne d’autre que vous ne puisse y accéder… Et évidemment ne puisse vous les pirater ou vous les voler. Par ailleurs, vos données ne sont pas conservées sur les serveurs, ce qui rend la sécurité encore plus forte.

Et vous ne perdrez pas de temps non plus !

Contrairement à certains services de VPN qui pourraient faire ralentir votre ordinateur, ce ne sera pas le cas avec Ivacy VPN. Vous allez en effet pouvoir utiliser dix connexions simultanées sur dix appareils différents… Le support P2P et le téléchargement à haute vitesse incluent dans l’abonnement vous permettront de ne pas brider la bande passante… Et ce quelle que soit la distance entre le serveur et votre appareil…

L’offre inratable d’Ivacy VPN !

Actuellement, Ivacy VPN propose une économie de €485.40 sur l’abonnement, soit 90% d’économie. En effet, l’abonnement pour 5 ans est en ce moment à €0.9 par mois au lieu €54 en temps normal.

Avec cette offre, vous bénéficierez de tous les avantages suivants :Protection contre les logiciels malveillants

Protocoles IPsec et IKEV avancés

Fonction de connexion intelligente

Bande passante illimitée

Cryptage 256 bits de qualité militaire

Aucune politique de journaux de navigation

Coupe-circuit Internet

Téléchargement à grande vitesse

Plus de 5700 serveurs dans plus de 100 emplacements

Prise en charge P2P

Application Kodi dédiée

Connexions simultanées de 10 appareils

Gestionnaire de mots de passe Premium

De plus, tous les forfaits débloquent BBC iPlayer, Disney+, Hulu et 16 régions principales de Netflix, y compris les États-Unis, la France, le Japon, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Allemagne et la Californie. C’est le moment ou jamais d’en profiter, de protéger votre réseau domestique et de gagner du temps !!! Et le petit plus? Si vous n’êtes pas satisfait, vous avez jusqu’à 30 jours pour vous faire rembourser mais nous en serions étonnés ! Plus d’information : Ivacy VPN

