La machine à café à grains Melitta Solo Noire est en promotion sur cette marketplace (- 24 %)

Quoi de plus agréable qu’un bon café au petit matin, après le déjeuner, ou dans l’après-midi avec des amis. Le café est la troisième boisson la plus consommée au monde après l’eau et le thé, et chez nous, il est sur le haut du podium ! Attablés dans un restaurant, ou sur la table du salon, prendre un café reste un moment apprécié par de nombreux consommateurs. Nous sommes convaincus que le meilleur café est celui que faisaient nos grands-mères, en grains, et passé dans un moulin mécanique. L’odeur qui se dégageait du moulin est indescriptible et nous chatouille encore les narines. Aujourd’hui, les moulins à café, ont été remplacés par des machines qui broient instantanément le grain. Pour un café toujours succulent et dosé selon vos préférences, nous vous proposons la découverte de la machine à café à grains Melitta Solo Noire vendue au prix de 279,99 € au lieu de 369 € (- 24 %). Une cafetière compacte, fonctionnelle et simple, qui devrait trouver une place dans votre cuisine !

Présentation de la machine à café à grains Melitta Solo Noire

Lorsque l’on vous dit qu’elle trouvera sa place dans la cuisine, c’est à cause de sa taille compacte de 20 cm de largeur. Lorsque l’on possède de petits espaces, les machines broyeurs à grain sont tellement énormes, que cela peut être un frein à l’achat ! De plus, la Melitta Solo Noire, est entièrement automatique et s’utilise avec une facilité déconcertante. Grâce à son bec verseur réglable en hauteur, cette machine à café à grains permet de préparer jusqu’à deux tasses simultanément. De plus, l’utilisateur peut paramétrer l’intensité de son café selon ses préférences, allant d’un goût doux à corsé. Enfin, le réglage continu de la quantité de café, variant de 30 à 220 ml, s’adapte à la taille des tasses. Exit la dizaine de boutons présents, et les voyants qui clignotent, cette machine vous prépare un café en grain, sans fioritures, et quasiment sans réglage préalable hormis ceux que vous aurez choisis.

Que faut-il savoir de plus sur la machine à café en grains Melitta Solo ?

Cette machine à café Melitta Solo intègre une fonction de pré-infusion qui humidifie le café fraîchement moulu, permettant ainsi de libérer pleinement la richesse de ses arômes. Les utilisateurs peuvent ajuster le niveau d’intensité du café ainsi que la finesse de la mouture selon leurs préférences, avec des options disponibles sur trois niveaux. De plus, le système de détartrage est simplifié avec un témoin lumineux signalant le moment opportun pour entretenir la machine, assurant ainsi une durée de vie prolongée et la préservation des saveurs du café. Avec la technologie de la cartouche filtrante Pro Aqua, la Melitta Solo offre également une eau filtrée de qualité, réduisant la fréquence de détartrage à une fois par an, à condition de changer la cartouche six fois par an. Enfin, les programmes de nettoyage et de détartrage sont facilement accessibles via le menu intuitif de la machine.

Retour sur l’invention du café

Nous sommes nombreux à ne pas pouvoir nous passer de café chaque jour de l’année. Que serions-nous sans cette légende qui attribue l’invention du café à un berger ! En effet, elle raconte que Kaldi, un berger éthiopien, gardait ses chèvres, lorsqu’il s’aperçut que ces dernières se délectaient de fruits sur un arbre encore inconnu. Après avoir mangé ces étranges fruits, les chèvres devenaient très énergiques, comme reboostées par ces aliments. Voyant que ces chèvres survivaient sans problème à l’ingestion de ces fruits, il essaya lui-même et découvrit l’effet stimulant du café. Au IXᵉ siècle, les moines en Éthiopie et au Yémen commencèrent à s’intéresser à ces arbustes, et à les cultiver.

Eux, les utilisaient pour rester éveillés pendant les longues prières. En Europe, les premières traces de café, ont été découvertes à Constantinople, désormais Istanbul. Et, les premiers « cafés », lieu où l’on servait cette boisson, sont apparus à Venise, puis se sont propagés à travers toute l’Europe. Aujourd’hui, le café est une boisson internationale, que l’on aime long ou serré, mais dont beaucoup ne sauraient se passer ! Êtes-vous un consommateur invétéré de café ? Et, comment le préférez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

