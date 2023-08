La mini tronçonneuse à main (sans fil) MHDYT est en forte promotion sur ce marketplace !

Nous venons d’entamer le mois d’août, et pour certains, les vacances sont déjà oubliées. À présent, il faut penser à la liste des fournitures scolaires, aux cartes de bus, et au chauffage, qui va revenir sous peu. Si vous vous chauffez au bois, c’est alors à cette époque de l’année que vous commanderez vos stères pour l’hiver, et avant une possible augmentation des prix. C’est bien connu, lorsque la demande est forte, le prix augmente, nous avons largement pu le constater l’an dernier avec la flambée des prix des pellets de bois. C’est donc aussi le moment de vous équiper en accessoires divers, en profitant de prix plutôt intéressants. Par exemple, pour couper vos bûches, la mini tronçonneuse électrique sans fil est en ce moment au prix de 47,98 €* au lieu de 76,98 €, soit une réduction de 22 % sur Amazon. Prenez le temps de vérifier, car des coupons de réductions supplémentaires sont souvent disponibles. Un petit accessoire qui vous rendra de fiers services dans les semaines à venir !

Présentation de la mini tronçonneuse à batterie MHDYT

La mini tronçonneuse à batterie MHDYT est équipée de deux batteries au lithium rechargeables de grande capacité (24 V 1 500 m Ah), ce qui lui offre une autonomie de batterie suffisante pour vos travaux de jardinage. Grâce à son design sans fil, vous n’aurez plus besoin de faire le plein en carburant, ce qui simplifie grandement son utilisation. De plus, elle est livrée avec trois guides chaînes de haute qualité qui ont subi un processus de trempe en profondeur, assurant ainsi une coupe plus lisse et une plus grande résistance à l’usure. Elle s’équipe d’un moteur en cuivre pur amélioré, ce qui la rend plus durable, puissante et avec moins d’usure.

La mini tronçonneuse, pour quoi faire exactement ?

Grâce à sa belle puissance, elle va vous permettre de couper une bûche d’un diamètre d’environ 9 à 15 centimètres en seulement 10 secondes, en sachant tout de même que la valeur spécifique varie selon la taille réelle et la dureté du bois. Son design ergonomique avec une poignée antidérapante facilite l’opération à une main et rend l’utilisation de cet outil plus agréable, même pour les utilisateurs inexpérimentés. Pour garantir votre sécurité, elle s’équipe d’un verrou de sécurité et d’une lunette de protection pour éviter tout risque d’accident lors de son utilisation. Le démarrage est également sécurisé puisqu’il faudra simultanément appuyer sur le bouton de verrouillage et le bouton de commutation, pour qu’elle puisse être lancée. Outre la coupe du bois de chauffage, elle peut aussi vous être utile pour élaguer vos arbres, ou même pour travailler le bois, bien plus maniable et légère qu’une tronçonneuse thermique, par exemple.

Toutes les caractéristiques techniques :

Marque : MHDYT

Couleur : orange

Recommandation de surface : cuivre et bois

Diamètres des bûches : de 9 à 15 cm

Source d’alimentation : batterie

Caractéristique spéciale : verrouillage de la broche

Dimensions du produit : 34 (L) x 19 (l) x 12 (H) cm

Tension : 24 volts

Ampérage : 1500 mA

Nombre de dents : 6

Nombre de batteries : 2 Lithium-polymère – incluses avec la mini tronçonneuse

*Les prix ont été relevés le 7 août 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par le site vendeur.

