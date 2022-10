Cette mini-tronçonneuse (sans fil) facilite les travaux d’élagage, de bricolage et la coupe de bois de chauffage

Si vous possédez un jardin et quelques arbres, vous aurez peut-être besoin, cette saison, de tailler quelques branches pour redonner une forme ou de l’air à vos arbres. Traditionnellement, les élagages se réalisent en automne, une fois que les feuilles mortes sont tombées, mais avant que l’hiver n’arrive et surtout avant le gel. Les élagages se font cependant de plus en plus en fin d’été ou de printemps, la cicatrisation des arbres serait en effet plus rapide. Mais, qui dit élaguer, dit posséder une tronçonneuse, ou éventuellement en louer une pour la journée. Depuis quelques années, il existe des mini-tronçonneuses à des prix raisonnables, qui vous permettront de couper quelques branches (mais pas un arbre) et vous rendront l’élagage plus facile.

Quels outils pour l’élagage ?

Il existe trois outils de coupe traditionnels pour réaliser des travaux légers de bûcheronnage, comme la coupe de petites bûches ou l’élagage de branches:

La scie à main, pour laquelle il faut de la force, ainsi que du courage pour élaguer un arbre à la main; c’est un travail laborieux et risqué, les blessures aux mains sont fréquentes.

On peut aussi utiliser une tronçonneuse thermique ou électrique. Cependant, cette machine est souvent lourde, difficile à lancer lorsqu’elle est thermique, et peut-être très dangereuse si elle n’est pas manipulée avec d’extrêmes précautions.

Enfin, il existe des mini-tronçonneuses manuelles, plus légères, plus maniables et plus faciles à utiliser que les lourdes tronçonneuses à essence.

La mini-tronçonneuse en question

Nous avons choisi de vous présenter la mini-tronçonneuse à Batterie de marque MHDYT, l’une des mieux notées sur Amazon et qui coûte moins de 80 €. Cette mini-tronçonneuse est livrée avec deux batteries au lithium rechargeables garantissant de belles capacités (24 V / 1500 mAh), trois guides chaîne de haute qualité qui assurent une coupe lisse et une bonne résistance à l’usure. Elle se veut idéale pour la taille de branches et possède une poignée antidérapante, ergonomique, qui la rend facile à utiliser et à manipuler. Légère, elle s’adresse à tous les gabarits de bûcherons en herbe et se manipule facilement même à bout de bras. Elle peut également être utilisée pour couper vos palettes qui vous serviront de bois de chauffage, ou pour couper des planches lorsque vous fabriquez un meuble par exemple…

Les caractéristiques techniques

La mini-tronçonneuse MHDYT se dote d’un moteur en cuivre pur et d’une batterie haute puissance de 2 × 21 V, il ne lui faut qu’une dizaine de secondes pour couper une bûche d’un diamètre de 10 à 20 centimètres de diamètre. Elle dispose aussi d’un verrou et de lunettes de sécurité. Ainsi, il vous faudra simultanément appuyer sur le bouton de verrouillage et le bouton de commutation pour lancer la tronçonneuse. Elle s’équipe aussi d’un cache de sécurité qui évitera aux copeaux de bois de se diriger vers vos yeux. Enfin, puisqu’elle est électrique, vous serez dénué de désagréments pour trouver du carburant pour l’alimenter et pourrez l’utiliser pour tous vos petits travaux liés au bois. N’est-ce pas là une bonne idée de cadeau à offrir ou à s’offrir ?

