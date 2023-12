L’aspirateur laveur sans fil Ultenic AC1 Elite profite d’une réduction de plus de 100 € sur ce marketplace

Lorsque l’on est une femme, nous n’aimons pas trop recevoir un appareil électroménager pour cadeau de Noël ! Les clichés ont la dent dure, mais les aspirateurs ou fers à repasser, restent des cadeaux que l’on offre. Au lieu de cela, pourquoi ne pas se faire plaisir à soi-même en achetant l’aspirateur laveur sans fil qui nous permettra de partager de bons moments en famille, au lieu de perdre du temps à faire le ménage. Messieurs, cela s’adresse aussi à vous ! L’aspirateur laveur sans fil Ultenic AC1 Elite est actuellement au prix de 256,89 € au lieu de 329,99 € sur Amazon. Pour bénéficier de cette réduction exceptionnelle, cochez la case coupon de 50 € avant la mise au panier, et entrez le code promo exclusif AC1EDEALNEO (7 % de réduction). Attention, ces réductions sont valables uniquement sur la boutique du vendeur ULT Tech jusqu’au 23 décembre inclus. Découvrez cet aspirateur puissant et facile à utiliser à prix fracassé juste avant Noël !

Présentation de l’aspirateur laveur sans fil Ultenic AC1 Elite

L’aspirateur balai sans fil Ultenic AC1 Elite devrait révolutionner vos corvées ménagères. En effet, il combine la puissance d’aspiration d’un aspirateur haut-de-gamme avec une serpillière lavante bien pratique. Avec lui, vous pourrez dire adieu à votre seau et à votre balai, il s’occupera de cela à votre place. Polyvalent, cet aspirateur sans fil propose différents modes de nettoyage pour traiter efficacement les saletés, qu’elles soient liquides ou solides d’ailleurs. Un café renversé, des miettes de biscottes à ramasser : vous pouvez lui faire confiance, il saura répondre à vos besoins immédiats.

De plus, avec sa conception ergonomique et son faible poids, même si c’est un enfant qui fait une bêtise, il pourra la réparer lui-même et vous éviter du travail supplémentaire. Enfin, grâce à une autonomie de 50 minutes, vous pourrez nettoyer toute votre maison sans pause. Avec ses deux réservoirs d’eau indépendants pour séparer les déchets solides et liquides, vous n’aurez pas, non plus, besoin de le remplir souvent. Ni d’ailleurs de vous salir les mains pour vidanger un réservoir dans lequel se mélangent les saletés.

Quels autres détails de l’aspirateur laveur sans fil Ultenic AC1 Elite méritent votre attention ?

L’aspirateur nettoyeur 2 en 1 AC1 Elite simplifie considérablement l’entretien grâce à sa fonction autonettoyante, éliminant ainsi la nécessité de retirer les brosses pour un nettoyage sous l’eau. Doté d’un écran LED, vous pourrez contrôler depuis ce dernier, différentes fonctionnalités : charge de la batterie, niveau d’eau à revoir, etc. De plus, la station possède un mode de nettoyage automatique des brosses, suivi d’un séchage par air, ce qui rend l’appareil prêt à être utilisé pour la prochaine session de nettoyage. Et, pour vous faciliter le rangement, cet aspirateur sans fil est accompagné d’un support de rangement 3-en-1 rechargeable. Pour garantir une expérience sans souci, la boutique phare et le site officiel d’Ultenic proposent des pièces de rechange, une garantie produit de deux ans, ainsi qu’un service après-vente local en France. L’aspirateur est disponible au prix de 256,89 € au lieu de 329,99 € sur Amazon.

Toutes ses caractéristiques techniques

Marque : Ultenic

Numéro de modèle : AC1 Elite

Couleur : noir

Dimensions du produit (L × l × h) : ‎27 × 21 × 110 cm

Poids : 4,3 kg

Capacité : 1,15 l

Puissance : 230 W

Matériau : plastique

Niveau sonore : 78 dB

Autonomie : 50 min

Aspirateur Eau et Poussière sans Fil

Stations de Base Autonettoyantes

Détection Intelligente (ajuste automatiquement la puissance d’aspiration et la quantité d’eau)

Balayage/Aspiration/Nettoyage 3 en 1

Brosse Automoteur

Écran Tactile LED & Notifications Vocales

Séparation des Déchets Solides et Liquides

Support de Rangement 3-en-1 Rechargeable

Contact service après-vente : service-fr@ultenic.com

Disponibilité des pièces détachées : 10 ans

Ultenic AC1 Elite Aspirateur Laveur sans Fil, Aspirateur Balai sans Fil Humide et Sec 3 en 1, Léger, 50 Minutes Autonomie, 1.15L Grand Réservoir, Idéal pour Les Saletés Collantes, Sols Durs 【ASPIRATEUR LAVEUR SANS FIL TOUT-EN-UN 】Plus la corvée ménagère avec le seau d'eau, le balai et la serpillère, l'aspirateur balai sans fil Ultenic AC1 Elite combine puissance d'aspiration et... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez