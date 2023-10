Le matelas à mémoire de forme Solar (160 × 200) est à seulement 279,54 € (soit 443 € de réduction) chez Cdiscount

Lorsque vous vous réveillez le matin, vous avez l’impression de ne pas avoir assez dormi. Vos muscles sont raides et vos articulations semblent quelque peu rouillées. Pourtant, aucun cauchemar n’est venu perturber votre nuit et vous n’avez pas fait la fête jusqu’à des heures indues. Et si la cause de votre mauvaise nuit était votre matelas ? Depuis combien de temps vous accueille-t-il chaque nuit de l’année ? 5 ans ? 10 ans ? 20 ans ? Un matelas n’est pas un objet éternel, mais c’est un accessoire que l’on change uniquement lorsqu’il n’y a plus rien à en faire, qu’il est percé ou déchiré. L’automne est la période idéale pour changer de matelas et opter pour un modèle avec face hiver, qui vous gardera au chaud. Justement, Cdiscount fracasse le prix du matelas Solar 160 × 200 avec un prix de 279,54 €* au lieu de 723 € ! Présentation.

Présentation du matelas Solar 160 × 200

Le matelas Solar en dimension 160 × 200 cm se distingue par son exceptionnelle épaisseur de 30 cm et son association de matériaux de haute qualité tels que la mousse mémoire de forme HR, le Blue Latex, et son caractère hypoallergénique. Doté d’une face été/hiver, ce matelas vous permet de bien dormir en toute saison, à condition de penser à le retourner ! Le matelas Solar dispose d’un soutien classé « très ferme », il est donc recommandé pour les personnes qui souffrent de maux de dos, par exemple. Ce matelas, livré roulé pour une mise en place plus aisée, bénéficie d’un traitement de protection complet contre les acariens et les bactéries, et est également hypoallergénique. Il se distingue par ailleurs par son adaptabilité en proposant un soutien réparti sur sept zones différentes. Le matelas existe en différentes dimensions pour s’adapter à votre sommier, même s’il est conseillé de le changer en même temps que votre matelas.

Focus sur les faces été et hiver

Eh oui, nous l’ignorons parfois, mais un matelas propose généralement une face été et une face hiver, conçues chacune pour s’adapter aux différentes températures. Concernant la face hiver, ce matelas Solar et sa mousse à mémoire V200, plus dense que les mousses viscoélastiques traditionnelles, réduit les pressions exercées sur les zones sensibles du corps, favorisant ainsi un sommeil de qualité.

Il vous maintiendra au chaud tout l’hiver, en évitant les désagréments liés à la transpiration. Quant à sa face été, elle est conçue en mousse viscoélastique de nouvelle génération V90, adaptative à la température ambiante. Cette mousse à mémoire de forme de haute qualité favorise la circulation sanguine et s’ajuste immédiatement à votre nouvelle posture, pour vous garder au frais l’été. Et c’est aussi grâce au système Air Fresh qu’il vous assure une respiration maximale avec une ventilation accrue, augmentant le débit d’air pour créer un environnement de sommeil plus sain et hygiénique.

Quand doit-on changer de matelas pour des nuits sereines ?

Dix ans, soit 43 000 nuits ou 30 000 h de sommeil, représentent approximativement la durée de vie d’un matelas. Après une décennie de fidèles services, il est généralement recommandé d’échanger votre literie vieillissante contre une toute nouvelle. Par mesure de précaution, il est préférable de remplacer son matelas après une dizaine d’années, même s’il ne montre que peu de signes d’usure. Au fil du temps, les performances de la literie diminuent de manière imperceptible, et une utilisation prolongée peut avoir un impact négatif sur la qualité de votre sommeil. Que pensez-vous de ce bon plan ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 15 octobre 2023, il est susceptible d’être modifié par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez