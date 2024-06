Le nettoyeur haute pression Bosch EasyAquatak 120 est actuellement en promotion

Alors que les barbecues et les salons de jardin ressortent de leurs cachettes hivernales, c’est aussi le moment de nettoyer la terrasse, les allées, le fond ou les rebords de la piscine, les escaliers verdis par l’hiver, etc. Le nettoyeur haute pression s’avère ainsi l’outil indispensable pour réaliser ces corvées avec le moins d’efforts possible. Exit le balai-brosse et les détergents, place à un nettoyage écologique et économique : la haute pression ! Justement, je vous propose de découvrir le nettoyeur haute pression Bosch – EasyAquatak 120 que j’ai acheté depuis peu, et qui remplit parfaitement ses fonctions. Actuellement, il est vendu au prix de 94,00 €*sur Amazon, au lieu de 111,29 € soit une réduction de 16 % ! Alors, sera-t-il l’allié rêvé pour nettoyer votre terrasse, vos allées ou les rebords de votre piscine. Je vous le présente immédiatement.

Quels sont les points forts du nettoyeur haute pression Bosch EasyAquatak 120 ?

Le nettoyeur haute pression EasyAquatak 120 de Bosch est un outil puissant et pratique pour vos besoins de nettoyage extérieurs. Facile à utiliser et à manipuler, il est aussi très compact, et donc facile à ranger dans un abri de jardin, ou dans un garage. Cet appareil est alimenté par un câble électrique, et délivre une pression maximale de 120 bars grâce à son moteur de 1500 watts. Avec un débit maximal de 350 l/h, il conviendra pour tous types de nettoyages. De plus, il est livré avec trois buses dont une rotative, très pratique pour les terrasses carrelées ou les allées pavées. Une autre buse est spécialement conçue pour être utilisée avec du détergent pour les tâches de nettoyage les plus difficiles. Enfin, la dernière à jet plat sera commode pour les nettoyages verticaux, comme sur les murs ou les contremarches d’un escalier. Cet outil me semble indispensable pour répondre à tous les besoins de nettoyage précis et efficace en extérieur.

Toutes les caractéristiques techniques à connaître !

Fabricant : ‎Bosch

Dimensions du produit (L × l × h) : ‎40 × 20 × 37,5 cm

Poids : 4,5 kg

Pression : 120 bar

Type d’alimentation : câble électrique

Débit : ‎350 l/h

Longueur du tuyau : ‎5 m

Longueur du cordon : 5 m

Certification : CE

Garantie constructeur ‎2 ans + 1 an si inscription en ligne (voir conditions sur le site de Bosch)

Disponibilité des pièces détachées : ‎2 ans

Le contenu du colis

Lors de la livraison de votre colis, vous recevrez, bien entendu, le nettoyeur haute pression EasyAquatak 120. Et, il sera accompagné d’un pistolet haute pression, d’un flexible de 5 m, d’une buse rotative, d’une buse à détergent haute pression, d’une buse à jet plat et d’un filtre à eau transparent. Un petit rappel de l’offre en cours s’impose pour que vous ne passiez pas à côté d’une bonne affaire.

Le nettoyeur haute pression Bosch EasyAquatak 120 est petit, mais puissant, et est proposé au prix de 94,00 €* au lieu de 111,29 € sur Amazon. Une petite réduction de 16 % à la clé, c’est toujours bon à prendre, non ? Et, vous ? Êtes-vous plutôt adeptes du nettoyeur haute pression ou du bon vieux balai-brosse pour nettoyer vos extérieurs ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

