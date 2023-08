Le panneau chargeur solaire portable Kroak K-SP05 (150 W) profite d’une belle promotion dans cette enseigne

Le 1ᵉʳ août est désormais derrière nous et le bouclier tarifaire a rendu les armes ! La conséquence immédiate se traduit par une augmentation des prix de l’électricité de 10 %, ajoutée à celle de 15 % en février dernier… Notre prochaine facture risque de se faire sentir et les plus prévoyants auront déjà anticipé en gardant précieusement la somme qui leur sera réclamée. Et puis, il y a ceux qui se disent que pour faire des économies, il serait peut-être judicieux de réduire sa dépendance énergétique en achetant de petits panneaux solaires portables, prêts à brancher.

Parmi les nombreuses options disponibles, le chargeur solaire Kroak K-SP05 se démarque par sa puissance, sa portabilité et son design pliable en bardeaux. Ce panneau solaire de 150 W est conçu pour être utilisé en extérieur, que ce soit pour les aventures en camping, les voyages en camping-car ou même comme source d’énergie de secours. Actuellement, ce panneau solaire est en promotion chez Leroy Merlin (169,99 €* au lieu de 254,99 €), c’est le moment de faire des économies !

Présentation du panneau solaire transportable Kroak K-SP05

Ce petit panneau solaire procure une puissance maximale de 150 W, ce qui vous permettra de recharger tous vos appareils électroniques, en plein air. Il sera aussi très utile au quotidien, pour y brancher un chauffage de piscine ou les outils dans un abri de jardin. Il s’équipe de plusieurs ports de sorties : deux ports USB (USB1 et USB2) pour charger vos téléphones, tablettes ou autres appareils alimentés par USB. Il se dote également d’un port Type-C pour une recharge rapide de vos appareils compatibles. De plus, il dispose d’une sortie CC de 19,8 V/5,45 A pour recharger des appareils de puissance plus forte.

Que faut-il savoir de plus sur le panneau solaire transportable Kroak K-SP05 ?

Ce petit panneau solaire dispose d’une poignée solide pour vous accompagner partout où le besoin se fait sentir ! Et peu importe les conditions météorologiques que vous rencontrerez, il est conçu pour des températures allant de -40 °C à +65 °C. À la montagne ou dans le désert, vous aurez toujours une source de courant à proximité. L’un des principaux avantages du Kroak K-SP05 est sa portabilité.

Grâce à son design pliable en bardeaux, il peut facilement être transporté et rangé lorsque vous êtes en déplacement. Une fois plié, il mesure seulement 505 × 415 × 35 mm, ce qui est idéal pour le stocker dans votre sac à dos ou votre véhicule. Lorsque vous souhaitez l’utiliser, dépliez-le pour atteindre une taille de 1 450 × 505 × 4 mm. Ce qui maximise la surface de captation du soleil pour une meilleure efficacité de charge.

Quels sont les éléments que vous recevrez avec votre panneau solaire transportable ?

Le Kroak K-SP05 est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour commencer à recharger vos appareils : un panneau solaire pliable de 150 W, un câble de pinces crocodiles pour une connexion directe à une batterie, un câble CC pour les appareils compatibles et quatre mousquetons pour faciliter son installation. Vous pouvez facilement le fixer sur votre tente, votre sac à dos ou votre camping-car pour capturer l’énergie solaire tout au long de la journée. Pour conclure, le chargeur solaire Kroak K-SP05 est un équipement solaire puissant et pratique qui répondra à vos besoins d’alimentation en extérieur. Profitez de l’énergie solaire gratuite et propre avec le Kroak K-SP05 et restez connecté où que vous alliez. Le panneau solaire Kroak K-SP05 est disponible chez Leroy Merlin (169,99 €* au lieu de 254,99 €).

