Le panneau solaire Plug & Play Sunology Play2 est actuellement en promotion (-100 €)

Le futur montant de votre facture d’électricité vous inquiète ? En effet, même si l’augmentation prévue le 1ᵉʳ août dernier a été gelée par la Commission de Régulation des Énergies, on ignore de quoi demain sera fait ! En 2023, nous vous parlions d’une entreprise novatrice dans le domaine du panneau solaire Plug & Play : Sunology, qui lançait un panneau solaire bifacial. Aujourd’hui, son modèle d’origine le Sunology Play 2 est en promotion sur Amazon, et c’est peut-être le moment d’investir. En effet, le panneau Sunology Play2 est en promotion au prix de 599 €* au lieu de 699 € pour une unité, soit 14 % de réduction. Les tarifs sont encore plus intéressants, si vous achetez plusieurs panneaux d’ailleurs ! Présentation.

Présentation du panneau solaire Plug & Play Sunology Play2

Le Sunology Play2 est un kit de panneau solaire Plug & Play offrant une solution simple pour produire de l’énergie renouvelable à domicile. Facile à installer, ce panneau solaire de 450 W se branche directement sur une prise standard de 220 V, et est compatible aussi bien avec les installations monophasées que triphasées. Conçu en verre et aluminium, il garantit une haute efficacité énergétique tout en s’intégrant facilement à votre maison ou appartement. Lors de la livraison, vous recevrez le panneau solaire bien entendu, ainsi qu’un câble d’alimentation de 3 mètres, deux ballasts de 10 litres pour la stabilisation et un câble d’interconnexion pour les configurations multi-stations.

Comment fonctionne le panneau solaire Plug & Play Sunology Play 2

Branché en deux minutes, comme vous pourrez le découvrir dans la vidéo en fin d’article, le panneau solaire renvoie l’électricité produite dans le réseau domestique. Le schéma ci-dessous est assez explicatif ! Lorsque le soleil brille, le courant produit par les panneaux solaires « prend la place » du courant produit par le réseau d’électricité public. Ainsi, vos appareils en veille, ou en fonctionnement sont alimentés par le panneau solaire. Et, à l’inverse, quand le Soleil se couche et que le panneau ne produit plus, le courant arrive par le réseau d’électricité classique, évitant les coupures. Bien entendu, lorsque le taux d’ensoleillement n’est pas suffisant, l’électricité reste fournie par le réseau public. Vous pouvez suivre votre production et votre consommation via l’application dédiée, et ainsi suivre aussi vos économies.

Faut-il une déclaration pour installer les panneaux solaires Plug & Play Sunology Play2 ?

La réponse à cette question va dépendre de votre choix d’installation : au sol, sur un balcon ou sur un toit. Commençons par le plus simple, l’installation au sol, qui ne nécessitera aucune autorisation. Si vous choisissez de l’installer sur un balcon, vous devrez obtenir l’autorisation de votre syndic de copropriété. Enfin, si vous l’installez sur un toit d’abri de jardin, par exemple, il ne devra pas dépasser 1,80 m de hauteur pour être installé sans autorisation. Dans le cas d’un toit dépassant les 1,80 m, ce qui est souvent le cas pour les abris de jardins, même les plus petits, vous devrez réaliser une déclaration préalable de travaux auprès de votre mairie, et patienter un mois, délai de réponse, valant acceptation en cas de non-réponse.

Quant à l’électricité produite, vous n’aurez aucune déclaration à réaliser puisqu’elle sera uniquement auto-consommée, et ne peut pas être revendue à votre fournisseur. Je vous rappelle le prix du panneau solaire Plug & Play Sunology Play 2 : 599 €* au lieu de 699 € sur Amazon, soit une réduction de 14 %. Êtes-vous déjà utilisateurs de ce type de panneaux solaires ? Et, qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

