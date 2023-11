Les panneaux solaires Sunity (prêts à l’emploi) sont à 500 € avec cette promotion et ce code de réduction cumulable

Comment ne pas savoir que le 24 novembre sera la date du Black Friday en France, et dans le monde entier ? Mais, pourquoi attendre ce jour fatidique ou les magasins seront bondés et les serveurs au bord de l’implosion pour profiter de réductions exceptionnelles ? Sunity n’a pas attendu le 24 novembre pour casser littéralement les prix de ses kits solaires (testés par nos soins dans cet article 4,5/5*) ! En effet, vous allez pouvoir économiser jusqu’à 780 € en achetant un kit Quattro, ce qui représente un kit de 425 W offert puisque ce dernier coûte, en temps normal, 720 €. Lui aussi est d’ailleurs en promotion. Que vous habitiez Nice, Toulouse, Paris, Nantes ou Clermont-Ferrand, les offres et les promotions de Sunity sont accessibles à tous, et ils vous offrent même la livraison ! N’oubliez pas d’utiliser notre code promotionnel exclusif BFNEOZONE pour profiter des meilleures offres sur Sunity. Découverte.

Les panneaux solaires prêts à brancher, pourquoi faire ?

Les panneaux solaires prêts à brancher procurent une multitude d’avantages séduisants pour les particuliers qui s’engagent dans la transition vers une énergie plus propre. De plus, ils leur permettent de faire des économies sur leurs factures d’énergie. En simplifiant considérablement le processus d’installation, ces systèmes prêts à l’emploi réduisent les barrières techniques, permettant à un plus large éventail de personnes d’adopter l’énergie solaire. Grâce à leur conception plug-and-play, ces panneaux solaires éliminent le besoin de compétences techniques spécialisées, réduisant ainsi les coûts d’installation. De plus, leur polyvalence en termes de configuration et d’emplacement les rend adaptés à diverses structures, que ce soit sur un toit, au sol, ou même intégrés dans des dispositifs portables.

Que pouvez-vous alimenter avec les différents kits Sunity ?

Chaque kit Sunity de 425 W vous permet d’alimenter les appareils suivants, toute l’année :

10 ampoules (100 kWh)

1 réfrigérateur (140 kWh)

1 TV LED (100 kWh)

1 box internet (95 kWh)

1 PC portable (80 kWh)

1 machine à laver (135 kWh)

Bien entendu, en choisissant le kit de 1 700 W, vous multipliez par quatre votre production d’électricité et pouvez, par exemple, alimenter en totalité votre abri de jardin, ou le chauffage pour votre piscine. Ces kits solaires à brancher sur une prise électrique sont une solution pour réduire votre consommation d’électricité en produisant simplement votre propre électricité. Une fois votre kit Sunity rentabilisé, en 3 à 5 ans en fonction de votre zone géographique et par conséquent, du taux d’ensoleillement. De plus, les kits Sunity disposent d’une garantie de production de 30 ans au minimum. Vous produisez donc de l’électricité gratuite pour alimenter vos appareils branchés en permanence, pendant 25 ans au minimum.

Comment installer le kit Sunity à réception ?

Si l’idée d’installer un kit solaire vous semble une tâche compliquée, vous allez changer d’avis avec Sunity ! Voici les étapes à réaliser pour commencer à profiter de votre production d’électricité :

En quelques minutes, suivez le guide pas à pas pour installer votre kit Sunity, que ce soit au sol ou au mur, selon votre préférence.

Branchez votre kit sur une prise de courant standard, c’est aussi simple que ça. Votre électricité est ensuite acheminée à vos appareils par le biais d’une prise classique.

Voilà, c’est installé, les propriétés physiques de l’électricité feront le reste. Eh oui, les électrons suivent le chemin le plus court, et c’est pourquoi vos appareils privilégieront l’électricité produite par votre kit Sunity. Votre compteur devient donc l’alternative au kit Sunity et prendra le relais uniquement si lui ne produit pas d’électricité. De plus, le kit Sunity s’adapte à la configuration de votre foyer, que vous le préfériez au sol, au mur, ou inclinable.

Des économies pour vous et pour la planète !

Tous les kits Sunity disposent d’un suivi en temps réel de votre production d’énergie via l’application dédiée. Le compteur de production Wi-Fi calcule en direct les kilowattheures générés, vous permettant de surveiller et d’optimiser votre consommation d’énergie au fil du temps. Doté d’une technologie bifaciale chaque kit autorise une production en double-face, captant la lumière réfléchie pour jusqu’à 30 % de production supplémentaire, atteignant un potentiel de puissance maximale de 552 W pour un kit de 425 W. Enfin, vous faites un geste pour la planète, puisque chaque kit permet d’éviter l’émission de 35 kg de CO² par an.

Quelles sont toutes les offres en cours pour le Black Friday ?

Avant de vous présenter toutes les promotions proposées par Sunity pour le Black Friday 2023, il faut savoir que la demande est actuellement très forte en matière de panneaux solaires. Cependant, chez Sunity, il semblerait qu’ils aient anticipé sur cela, car les livraisons sont assurées en 15 jours environ. Voici toutes les offres en cours :

Quel que soit votre choix, la livraison vous est offerte en France métropolitaine. De plus, grâce à Alma, partenaire de Sunity, vous pouvez choisir de payer en 3 ou 4 fois sans frais, ou différer votre paiement 15 jours plus tard. Enfin, il est également possible d’obtenir une solution de financement, en 4 fois ou reporté de 15 jours via PayPal.

Que pensent les clients des kits Sunity ?

Sur un total de 122 avis clients laissés sur le site de la marque, 82 % ont attribué la note de 5 étoiles. L’un des derniers avis de Pascal, qui a installé son kit le 6 novembre dernier, relate la qualité du produit ainsi que le soin apporté à la réception. Le voici : « Réception du colis impeccable. Montage de l’encadrement sans problème. Mise en place du panneau sur son support sans trop de difficulté (les bloqueurs sont fixes qu’une fois serré, sinon ils tombent au sol, à voir). Branchement et mise en fonction facile. Vu que le support est prévu pour être posé au sol, il serait pratique de pouvoir mettre des protections plastiques dures sur les rails inférieurs. Fiabilité et rendement à voir dans le temps. ».

Les avis les moins favorables concernent, pour l’un, des fixations qui seraient à revoir, et pour l’autre, une déception quant à la production d’électricité. Aucun client n’a été déçu par le produit en tant que tel et tous ceux qui ont rencontré un souci de livraison ou d’aspect de matériel, ont pu compter sur un service client réactif et compétent. Vous savez désormais tout, ou presque de ces kits Sunity, il ne vous reste plus qu’à passer commande, pour éclairer vos illuminations de Noël avec votre propre électricité.

