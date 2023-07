Si vous êtes parmi les millions de Français qui se chauffent grâce aux pellets de bois, il va falloir dégainer la carte bancaire sans attendre ! Jusqu’au 10 juillet 2023, les pellets de bois sont à PRIX COÛTANTS chez Castorama. Les pellets Powerstixx sont même vendus à moins de 6 € le sac de 15 kg, un prix jamais vu depuis de longs mois. Il vaut mieux prévenir que guérir et quand on sait que l’hiver dernier, ce même sac pouvait atteindre le prix faramineux de 15 €, il ne faut pas trop se poser de question. Depuis plus d’un an, les prix des pellets de bois n’ont cessé d’augmenter ! Aujourd’hui Castorama choisit de les vendre à prix coûtant et c’est peut-être LA BONNE AFFAIRE de l’année pour les consommateurs !

Le sac de pellets 100 % résineux Powerstixx

Les granulés de bois Powerstixx sont qualifiés sous les normes DINplus et Enplus. Ils constituent un choix idéal pour tous les poêles et chaudières à granulés. Fabriqués à partir de 100 % de résineux de bois, ils disposent d’un taux de cendre inférieur à 0.5 %. Un choix parfait pour s’assurer une chaleur douce et confortable sans encrassement massif de votre poêle à bois. Grâce à leur haut pouvoir calorifique, ces granulés procurent une chaleur intense et constante.

De plus, avec une durabilité mécanique supérieure à 98,5 %, ces granulés sont résistants à l’usure et garantissent une performance constante. Leur masse volumique d’environ 650-700 kg/m³ garantit une densité optimale pour une utilisation efficace. Chaque sac contient 15 kg de granulés de bois de haute qualité, offrant une source de chaleur fiable et pratique. Le sac de pellets 100 % résineux Powerstixx est vendu au prix de 5,72 € chez Castorama, jusqu’au 10 juillet seulement. C’est LA BONNE AFFAIRE du moment !

Le sac de pellets 100 % résineux Districoncept 15 kg

Les pellets Districoncept sont fabriqués à partir de 100 % de bois résineux, un atout pour une chaleur douce et confortable. Leur taux d’humidité est inférieur à 10 %, leur taux de cendre inférieur à 0.7 % et ils disposent d’un pouvoir calorifique de 4,60 KWH/Kg. Ces trois critères font de ces pellets de parfaits combustibles pour le poêle à pellets, réduisant l’encrassement et assurant une chaleur constante et durable. Ces pellets sont respectueux de l’environnement, car ils sont conçus à partir de bois non traité et sans additif, revendiquant la qualification de 100 % bioénergie. Ce qui veut dire qu’ils sont neutres en dégagement de CO2 et contribuent ainsi à la préservation de l’environnement. Le sac de pellets 100 % résineux Districoncept 15 kg est vendu au prix de 6,04 € chez Castorama jusqu’au 10 juillet seulement.

Le sac de pellets 100 % bois naturel français Flamino All Green 15 kg

Conçus pour tous les appareils capables de les utiliser comme combustible, ces pellets de bois sont fabriqués à partir de 100 % de bois naturel français. Se composant d’un mélange de bois tendres et de bois durs, ils adoptent la taille parfaite, soit 6 mm, les rendant adaptés à tout appareil de chauffage. Leur taux d’humidité est inférieur à 10 % et leur taux de cendre est inférieur à 0,5 %. Des pellets parfaits pour économiser sur votre stock et réduire l’encrassement de votre poêle à pellets ! Notez que ces pellets ne sont pas séchés au four, mais naturellement, réduisant ainsi leur empreinte carbone lors de leur fabrication. Le sac de pellets 100 % bois naturel français Flamino All Green 15 kg est vendu au prix de 6,04 € chez Castorama jusqu’au 10 juillet seulement.

Nous avons choisi de vous présenter trois marques dans notre article. Cependant, vous pouvez aussi faire votre choix parmi tous les pellets de bois à prix coûtant sur Castorama. Attention, ces prix sont valables uniquement jusqu’au 10 juillet 2023, après cette date, il sera trop tard !