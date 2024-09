Les serrures connectées Welock sont en promo et à un prix défiant toute concurrence

Les soldes d’hiver se dérouleront cette année, du 8 janvier au 11 février 2025, enfin, les soldes légaux dirons-nous ! Chez WELOCK spécialiste des serrures intelligentes et connectées, ils n’ont pas attendu l’année prochaine pour vous proposer des prix cassés ! Pendant quelques jours, ce sont les « Soldes d’Automne » qui vous permettront de débloquer jusqu’à 57 € d’économie sur trois produits phares de la marque. Tous les produits sont assurés d’être expédiés depuis un entrepôt européen, minimisant les délais de livraison. De plus, ils seront tous garantis deux ans, mais dureront assurément bien plus longtemps ! Avant de détailler chacun des produits, sachez que vous pouvez retrouver la totalité des promotions en cours sur cette page. Les serrures sont des éléments déterminants pour la sécurité de votre domicile, alors autant, profitez de ces soldes d’automne, pour vous équiper convenablement.

La serrure intelligente WELOCK touch41

La serrure électronique à empreinte digitale Touch41 de WELOCK propose une solution moderne, innovante et sécurisée pour accéder à votre domicile. Avec cette serrure intelligente, vous n’avez plus besoin de clé, votre empreinte digitale devient votre moyen d’accès. Une riche idée lorsque l’on héberge des adolescents écervelés qui oublient leurs clés, ou les perdent. En seulement 0,5 seconde, la serrure reconnaît les empreintes mémorisées et déverrouille la porte en une seconde. Grâce à une technologie de reconnaissance d’empreinte digitale fiable, la serrure identifie correctement jusqu’à 98 % des empreintes enregistrées. De plus, la serrure permet également de déverrouiller la porte avec une carte RFID, commode pour des invités par exemple. Une autre option pratique est le contrôle à distance via une application mobile. En utilisant l’application WELOCK, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller la porte depuis n’importe quel endroit et consulter les enregistrements pour savoir qui est entré chez vous et quand.

Côté autonomie, la serrure fonctionne avec des piles 3A offrant jusqu’à 8 000 utilisations, soit approximativement 1 an d’autonomie avec une dizaine d’ouvertures par jour. Et, si jamais les piles venaient à être épuisées, vous pouvez utiliser un chargeur portable pour déverrouiller la porte temporairement. Facile à installer, cette serrure s’adapte à toutes les portes d’une épaisseur comprise de 50 à 100 mm. Son cylindre réglable permet de l’ajuster à gauche ou à droite selon vos besoins, sans nécessiter de perçage. Fabriquée en acier inoxydable avec un alliage de zinc, elle allie robustesse et design moderne. La serrure est livrée avec 3 cartes RFID, des clés Allen et un manuel d’instructions, procurant ainsi une solution complète pour votre domicile. La serrure intelligente WELOCK touch41 est au prix final de 132 €* au lieu de 189 € en entrant le code de réduction suivant : AHS57. Pour passer commande, rendez-vous sur cette page.

La serrure intelligente WELOCK secbn51

La serrure électronique à empreinte digitale SECBN51 de WELOCK propose, elle aussi, une solution sécuritaire pour votre domicile. Elle ne diffère pas réellement du modèle présenté juste au-dessus, mais peut séduire par le nombre d’empreintes digitales qu’elle peut enregistrer. En effet, elle peut mémoriser jusqu’à 100 empreintes différentes, et se révèle parfaite pour une entreprise, par exemple, ou des logements de locations saisonnières. De plus, trois administrateurs pourront être enregistrés pour gérer les accès, et elle peut être associée à 20 cartes RFID pour encore plus de flexibilité. Si vous préférez utiliser votre smartphone, l’application WELOCK, disponible sur iOS et Android, vous permet de verrouiller et de déverrouiller à distance, et de suivre les accès en temps réel. Côté autonomie, la SECBN51 utilise des piles AAA qui proposent une durée de vie allant jusqu’à 8 000 déverrouillages, soit environ un an d’utilisation.

En cas de piles faibles, vous pouvez toujours déverrouiller la porte avec un chargeur portable via USB. L’installation de cette serrure est simple et ne nécessite pas de perçage. Elle s’adapte à la plupart des portes avec un cylindre réglable pour des épaisseurs de 50 à 100 mm. En plus de sa simplicité, elle est robuste avec son indice de protection IP65, assurant une résistance aux intempéries et une sécurité renforcée. La serrure est livrée avec 3 cartes RFID, des clés Allen et un manuel d’instructions, et inclut une garantie de 2 ans, vous assurant ainsi une tranquillité d’esprit à long terme. La serrure intelligente WELOCK secbn51 est au prix final de 132 €* au lieu de 189 € en entrant le code de réduction suivant : AHS57. Pour passer commande, rendez-vous sur cette page.

La serrure intelligente WELOCK pcb41

La serrure électronique intelligente WELOCK PCB41 se destine, elle, plus particulièrement aux endroits de forts passages (locations, chambre en colocation, etc). Vous pouvez déverrouiller la porte de plusieurs façons : en entrant un code numérique, en utilisant une carte RFID ou via l’application mobile WELOCK. Cette serrure peut mémoriser jusqu’à 10 codes, dont 1 code administrateur, et gérer jusqu’à 20 cartes RFID. Si vous avez besoin de la fonctionnalité de déverrouillage à distance, une passerelle Bluetooth est disponible en option. L’installation est simple et rapide : elle convient à toutes les portes d’une épaisseur de 50 à 100 mm et ne nécessite aucun perçage. En seulement 5 minutes, vous pouvez remplacer le cylindre de serrure existant sur votre porte d’entrée ou d’appartement. Cette serrure est particulièrement adaptée aux locations de courte durée, comme les Airbnb. Vous pouvez ajouter et gérer facilement des mots de passe temporaires pour vos invités via l’application, et ainsi éviter les tracas liés à la remise de clés en personne.

De plus, comme pour les modèles précédents, l’application mobile WELOCK permet de contrôler la serrure à distance, d’ajouter des utilisateurs, de consulter l’historique des accès, et même de partager des codes d’accès temporaires. En termes d’autonomie, la serrure utilise des piles AAA, vous garantissant jusqu’à 1 an d’utilisation avec 10 ouvertures par jour. En cas de batterie faible, vous pouvez utiliser un chargeur portable pour déverrouiller temporairement la porte. Avec son installation facile et sa protection électrostatique jusqu’à 30 000 volts, la WELOCK PCB41 est une alternative totalement fiable aux serrures classiques pour votre domicile ou votre location. La serrure intelligente WELOCK pcb41 est au prix final de 109 €* au lieu de 149 € en entrant le code de réduction suivant : AHS40. Pour passer commande, rendez-vous sur cette page.

*Les différents prix ont été relevés le 25 septembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.