L’incontournable trottinette électrique SURPASS Pro 2 est à moins de 200 € sur ce célèbre marketplace

Les soldes d’été sont encore loin, mais cela n’empêche pas les bonnes affaires, notamment en matière de trottinette électrique. Chez Cdiscount actuellement, la petite trottinette SURPASS Pro 2 est en vente à 199,99 €* au lieu de 249,99 €. Une économie de 50 € à laquelle vous pourrez ajouter 10 % de cagnottage, si vous disposez de l’abonnement Cdiscount à volonté. Une trottinette électrique design et puissante à 180 € donc en réalité, avec le cagnottage. Cela ne se refuse pas, surtout si vous cherchez un moyen de vous déplacer rapidement et sans polluer la planète ! Découverte.

Présentation de la trottinette Surpass Pro 2

Cette trottinette polyvalente et résistante à l’eau est conçue pour vous accompagner lors de vos trajets quotidiens. Avec un poids léger de seulement 12,5 kg et sa fonction pliable, elle est idéale pour les déplacements en ville et facilite les transitions avec les transports en commun. Elle se dote d’un triple système de freinage, comprenant un frein à disque à l’arrière combiné à un frein électronique à l’avant (avec un levier de frein sur le guidon), ainsi qu’un frein à pied à l’arrière. Elle vous permet d’atteindre une vitesse avoisinant les 25 km/h. Sa batterie de 216 Wh procure une autonomie allant jusqu’à 25 km. De plus, son amortisseur à l’avant absorbe les petites aspérités de la route, rendant vos trajets plus agréables et fluides. Grâce à ces trois systèmes de freinage, vous bénéficiez d’une sécurité maximale et d’un confort de conduite optimal.

Et techniquement, comment est-elle cette trottinette SURPASS PRO 2 ?

Cette trottinette électrique est équipée d’un puissant moteur de 350 W qui vous propulse avec facilité. Avec une autonomie maximale allant jusqu’à 20-25 km pour une personne pesant 70 kg, vous pouvez parcourir de longues distances sans souci. La batterie au lithium d’une capacité de 6 Ah vous garantit une performance fiable, tandis que le chargeur 1,5 A 42 V permet une recharge complète en seulement 4 à 6 h. Atteignant une vitesse maximale de 25 km/h, vous pouvez rapidement vous déplacer et efficacement. Les pneus de 20,32 cm assurent une bonne adhérence sur différentes surfaces. De plus, avec une capacité de poids maximal de 120 kg, cette trottinette accueille potentiellement une grande variété d’utilisateurs. Pratique et polyvalente, elle est idéale pour les trajets quotidiens ou les balades urbaines.

Où acheter la trottinette électrique SURPASS PRO 2 ?

La trottinette électrique est disponible sur :

Sur Cdiscount à 199,99 €* au lieu de 249,99 €. Sur la boutique de la Fnac au prix de 529,97 €. Sur Rue Du Commerce au tarif de 289,31 €.

Toutes les caractéristiques techniques à connaître

Roues 8′ increvables.

Freinage à disque arrière combiné au frein électronique avant (levier de frein sur le guidon) + frein à pied arrière.

Guidon réglable en hauteur.

Écran central avec jauge batterie et mode de vitesse engagé.

Plateau recouvert d’un grip antidérapant.

Pliable / Béquille / klaxon / réflecteurs latéraux, avant et arrière.

Moteur 350 W 36 V, autonomie jusqu’à 25 km avec batterie 6 Ah 36 V.

Chargeur fourni.

Que dit la réglementation sur les trottinettes ?

L’utilisation massive des trottinettes est relativement récente, et pour le moment, la loi est encore assez laxiste, mais cela est en train de changer. Cependant, le Service Public rappelle quelques éléments essentiels :

Circulation obligatoire sur les pistes cyclables. Et en cas d’absence de piste cyclable : sur route dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Ce sont notamment des zones situées en agglomération et réservées à la circulation des piétons, à condition de rouler à une allure modérée (6 km/h) et de ne pas gêner les piétons.

Circulation interdite sur les trottoirs, sauf en cas d’arrêté municipal l’autorisant.

Stationnement sur les trottoirs autorisés sauf arrêté municipal indiquant le contraire (à Paris, c’est interdit et l’amende est de 49 €).

Être âgé d’au moins 12 ans pour l’utiliser.

Vitesse maximale autorisée : 25 km/h en assistance électrique.

Une seule personne sur la trottinette.

Port d’un équipement rétro réfléchissant en cas de circulation la nuit ou de visibilité insuffisante la journée.

La trottinette doit disposer d’un système de freinage, de feu avant et arrière, d’un klaxon et de dispositifs réfléchissants latéraux et à l’arrière.

Le port d’équipement de sécurité n’est pas obligatoire, mais nous vous recommandons fortement d’investir dans un casque, des coudières, des genouillères et des gants.

* Les prix ont été relevés le 20 mai 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.