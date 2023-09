Logicom Solar Pro : Leclerc propose un grand Smartphone (64 Go) de 6,5 pouces à seulement 94,5 €

L’arrivée d’un Smartphone dans la vie d’un enfant doit soigneusement être réfléchie. Opter pour le Logicom Solar Pro 64 Go, disponible à un prix attractif chez E. Leclerc jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2024, offre une solution abordable et performante, tout en préservant la sécurité et la simplicité d’utilisation. Il y a encore quelques années, le passage au collège signifiait, pour de nombreux élèves, l’obtention de leur premier Smartphone. Aujourd’hui, au grand désespoir des pédiatres, les enfants disposent de Smartphones de plus en plus jeunes.

Un Smartphone pour un enfant ou pour une personne âgée d’ailleurs, ou tout simplement pour les petits budgets, se doit d’être simple à utiliser. Cependant, il doit aussi être un achat raisonnable. Acheter un Smartphone à 1 000 € pour un ado dépasse l’entendement et surtout ne s’avère pas très utile. De plus, opter pour un Smartphone hors de prix est plutôt risqué, la jalousie des autres enfants pourrait faire disparaître le Smartphone rapidement. Pourquoi ne pas opter pour un Smartphone simple comme le Logicom Solar Pro 64 Go, disponible chez E. Leclerc au prix de 94,50 € seulement ? L’offre est valable jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2024 et Noël approche, cela tombe plutôt bien, non ? Découverte.

Les points forts du Smartphone Logicom Solar Pro 64 Go

Le Smartphone Logicom Solar Pro en version 64 Go Noir est une véritable prouesse technologique. Avec son écran Full HD+ de 6,5 pouces, il propose une expérience visuelle immersive et détaillée, idéale pour la navigation web, le visionnage de vidéos et les jeux. Sous le capot, un processeur Octa-Core cadencé à 1,6 GHz et une généreuse mémoire vive de 4 Go de RAM garantissent des performances fluides et une réactivité optimale, même pour les tâches les plus exigeantes.

Que faut-il savoir de plus sur le Smartphone Logicom Solar Pro 64 Go ?

Grâce à sa capacité de stockage de 64 Go ROM, le Logicom Solar Pro offre suffisamment d’espace pour stocker une multitude de photos, vidéos, applications et fichiers. Vous pouvez ainsi emporter tout ce dont vous avez besoin avec vous, sans vous soucier de la place disponible. De plus, ce Smartphone est équipé de fonctionnalités de sécurité avancées telles que la reconnaissance faciale et le déverrouillage par empreinte numérique, pour protéger vos données personnelles. Avec sa batterie de 55 000 mAh, il garantit une impressionnante autonomie de 10 h en communication, ce qui en fait un compagnon fiable pour une utilisation quotidienne. Le Logicom Solar Pro est disponible en deux élégantes couleurs, Noir et Bleu foncé, pour s’adapter à votre style.

À propos de l’indice DAS…

Sur les appareils qui émettent des ondes, vous avez peut-être vu apparaître une mention « indice DAS ». Pour le Logicom Solar Pro, les relevés sont les suivants :

Tête 1,8 W/kg

Tronc 1,8 W/kg

Membres 3,6 W/kg

L’indice DAS (Débit d’absorption spécifique) est une mesure qui fait de plus en plus parler d’elle ces dernières semaines. Un Smartphone Apple, l’iPhone 12, a même été retoqué par l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR). Jean-Noël Barrot, ministre chargé du Numérique, serait même prêt à interdire purement l’iPhone 12 en France, si Apple ne réagit pas. Dans les faits, le DAS quantifie la quantité d’énergie électromagnétique émise autour du corps, par un appareil qui émet des ondes. Il s’exprime en watts par kilogramme (W/kg) et indique la quantité d’énergie absorbée par unité de masse corporelle. En France, le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc, et de 4 W/kg pour les membres. L’iPhone 12 dépasserait de 1,74 W par kilogramme (W/kg) les valeurs autorisées en France et pourrait être interdit d’utilisation dans les mois à venir.

