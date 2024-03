Est-ce que les patchs « anti-ondes magnétiques » fonctionnent réellement ?

Les smartphones ont envahi nos vies, et nous sont aujourd’hui, quasiment indispensables. Pour preuve, l’INSEE estime que 99 % des Français de plus de 15 ans, possèdent un smartphone. Ces smartphones émettent des ondes magnétiques, qui, à trop forte dose, peuvent être néfastes pour la santé. Pour limiter les dégâts sur nos organes, la France a réglementé un taux d’onde acceptable. En effet, l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) a déterminé une mesure spécifique, le DAS qui limite le taux d’ondes magnétiques autorisées pour un téléphone portable. Il est de 2 W/kg pour la tête et le tronc, et de 4 W/kg pour un smartphone qui se trouverait près d’un membre, par exemple, dans la poche d’un pantalon. Les plus inquiets équipent leurs smartphones de patch anti-onde, et notamment ceux qui font un carton cette année, les Fazup. Mais, sont-ils vraiment efficaces ? Ou, au contraire, contre-productifs. Une récente enquête, publiée par le magazine 60 millions de consommateurs, tente de nous éclairer sur le sujet. Décryptage.

Quelle est la promesse des patchs anti-ondes magnétiques ?

Le dispositif est simple et réellement très accessible financièrement. Largement plébiscités par de nombreux influenceurs, les petites pastilles à coller sur nos smartphones pullulent sur le net. À grands renforts de publication, les smartphones arborent désormais une étrange pastille qui ressemble à un anti-vol magnétique. Cette pastille, vendue en moyenne 30 € sur Internet, promet de réduire les ondes de 96 % en comparaison avec un smartphone « sans pastille » … La cible marketing : les jeunes sensibles aux problèmes d’infertilité que peuvent provoquer les ondes. Et, les femmes enceintes, légitimement prêtes à tout pour protéger leur bébé ! Côté marketing, c’est parfait, la campagne est parfaitement rodée et fonctionne impeccablement : les ventes s’envolent !

Et, les experts, qu’en disent-ils ?

Nous ne serons ni juges ni partis dans cette histoire, mais relatons les dire de Guy Pujolle, professeur émérite d’informatique à la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université. Cet expert en intelligence artificielle, réseaux et télécommunications explique que les patchs anti-onde sont inutiles, et qu’ils seraient même contre-productifs. Pourquoi ? Eh, bien, la raison est assez aisée à comprendre. Si vous empêchez les ondes de passer au travers de votre smartphone, celui-ci va devoir augmenter sa puissance pour fonctionner de la même manière. Résultat : il émettra encore plus d’ondes que s’il ne possédait pas de patch. Cette interview accuse donc les patchs anti-ondes d’être uniquement des produits marketing, mais en aucun cas des produits protecteurs des ondes magnétiques.

Mais, alors, comment se protéger des ondes magnétiques ?

Tout d'abord, pas de panique ! En 2019, l'ANSES expliquait, dans une étude, qu'il n'existe à ce jour pas de preuve « d'effet sanitaire lié à des expositions à des sources de champs électromagnétiques correspondant aux usages numériques courants ». En d'autres termes, les ondes magnétiques pourraient s'avérer dangereuses, à condition qu'elles dépassent largement les seuils règlementés de DAS ! La seule solution efficace reste le kit mains libres, ou l'oreillette pour éviter la surexposition aux ondes magnétiques. Et, bien sûr, si vous utilisez un kit main libre, le smartphone doit se trouver au fond de votre sac, mais pas dans votre poche ! Connaissiez-vous l'existence de ces patchs ? Les utilisez-vous déjà ?