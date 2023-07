Pellets : c’est maintenant qu’il faut faire le stock de granulés de bois si vous voulez faire des économies

Nous sommes désormais au cœur de l’été et les vacances scolaires approchent à très grands pas ! Deux mois de vacances pour les enfants et trois ou quatre semaines de congés payés pour les parents. Votre esprit devrait donc être occupé à penser à la plage, aux apéros entre amis et aux séances de bronzage. À l’évidence, au regard des températures extérieures actuelles, vous ne penserez absolument pas à vous chauffer cet hiver. Et c’est une erreur ! Souvenez-vous de l’hiver 2022 et de sa redoutable flambée des prix du pellet de bois ! Plus de 15 € le sac de 15 kg, alors qu’il est censé être vendu aux alentours de 6 €. Ne recommencez pas la même erreur, cette année, prenez une heure de vos vacances pour passer commande de vos pellets pour cet hiver. Certaines marques sont actuellement à prix coûtant chez Castorama. À priori, vous ne devriez pas le regretter. Et pas d’inquiétude, vous allez pouvoir conserver vos pellets jusqu’à cet hiver ! Explications.

Les pellets de bois sont-ils plus avantageux que les autres combustibles ?

En temps normal et sans cette flambée des prix, le pellet de bois est l’un des combustibles les plus économiques présents sur le marché. Qu’on le compare avec le gaz, l’électricité ou le bois de chauffage ! Certes, il sera peut-être un peu plus cher que le bois à l’achat, mais il se consumera beaucoup moins vite. C’est ce qui vous permettra de réaliser des économies au final. Depuis quelques mois, le prix tend à redescendre et parfois à égaler les prix de 2021, soit de 5 à 6 € le sac de 15 kg. Du jamais vu depuis un an, mais nous ne sommes jamais à l’abri d’un stock qui s’épuise, de matières premières qui manquent et de prix qui s’envoleraient de nouveau. Vous l’aurez compris, c’est à priori maintenant qu’il faut acheter vos pellets de bois pour cet hiver.

Désormais les pellets de bois sont éligibles aux aides de l’État

L’an dernier, devant la flambée presque irrationnelle des prix des pellets de bois, le gouvernement français avait mis en place un chèque énergie exceptionnel, appelé « chèque bois ». Cette aide ponctuelle était destinée aux foyers se chauffant au bois ou aux pellets, sous conditions de revenus. Bien que la période de demande pour ces aides soit terminée, les chèques énergie peuvent toujours être utilisés jusqu’au 31 mars 2024, offrant ainsi une opportunité supplémentaire pour bénéficier de soutien financier. Vous pourrez donc utiliser le chèque bois reçu pour passer commande cette année, si vous ne l’avez pas encore dépensé.

Mais alors, est-ce le bon moment pour acheter vos pellets de bois ?

La réponse à cette question est : OUI ! Il est recommandé d’acheter ses pellets dès maintenant afin de profiter des meilleurs prix. Toutefois, il est important de noter que le marché devrait maintenir des prix relativement stables cette année. Grâce à l’augmentation des capacités de production et à la baisse des prix d’autres sources d’énergie, il est peu probable qu’il y ait une nouvelle flambée des prix des pellets cet hiver. Une question fréquente concernant l’achat anticipé de pellets est de savoir s’ils risquent de périmer. La bonne nouvelle est que les pellets de bois ne possèdent pas de date limite de conservation.

S’ils sont stockés dans des conditions appropriées, ils peuvent indéfiniment durer. Un doute sur le stockage des pellets de bois ? Rendez-vous sur notre article dédié, où nous vous expliquons comment les stocker et préserver leurs pouvoirs de combustible. Il suffit de les conserver dans un endroit sec pour préserver leur rendement. Ainsi, en profitant de la baisse des prix actuelle, les consommateurs peuvent constituer leurs stocks de pellets de bois sans craindre une détérioration de la qualité. En anticipant leurs besoins en chauffage, ils peuvent économiser de l’argent et être prêts pour affronter l’hiver en toute tranquillité. En conclusion, les pellets de bois représentent une source de chauffage économique et écologique, avec un prix en baisse et des avantages indéniables. En investissant dès maintenant dans l’achat de pellets, les consommateurs peuvent, non seulement, réaliser des économies, mais également contribuer à réduire leur impact environnemental.