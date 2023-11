Le café est la troisième boisson la plus bue au monde derrière l’eau et le thé ! Et les amateurs de café l’aiment généralement sans lait, sans sucre, uniquement brut de décoffrage pour en apprécier toutes les saveurs. Longtemps, les dosettes de café ont tenu le devant de la scène avec leur côté pratique, mais les consommateurs ont aussi pris conscience du danger écologique qu’elles représentaient. Des millions de capsules jetées chaque année, et très peu recyclées, ne sont pas une bonne action pour la planète. Alors, ceux qui étaient adeptes des dosettes reviennent au traditionnel café en grains, qui délivre ses saveurs dès le broyage. Pour un café toujours prêt à vous satisfaire, nous vous proposons de découvrir une machine simple et pratique : la machine à expresso automatique avec broyeur Solo® de Melitta. Une belle promotion sur cette machine en ce moment : 289 € au lieu de 361,99 €, soit une réduction de 20 %, c’est le moment de succomber à la tentation !

La Solo Argent de Melitta pour un café savoureux

La machine à expresso automatique avec broyeur Solo® de Melitta® incarne la simplicité et la praticité, vous permettant de savourer un café authentique en un instant. Grâce à son design épuré et compact, cette machine peut être intégrée dans n’importe quelle cuisine. Ses dimensions, mesurant 20 cm de largeur, 32,5 cm de hauteur et 45,5 cm de profondeur, font de la Solo® l’une des cafetières entièrement automatiques les plus compactes au monde. Elle dispose d’un système d’extraction des arômes AromaExtract, qui offre une fonction de pré-infusion pour révéler tous les arômes de votre café. Vous pourrez préparer une seule tasse ou deux simultanément, grâce au mode DoubleCupMode intégré. Ne cherchez pas la fonction Cappuccino ni latte macchiato, elle ne les possède pas, mais est-ce vraiment essentiel lorsque l’on est un véritable amateur de café noir ?

Que faut-il savoir de plus sur cette machine ?

Pour garantir une expérience de café sur mesure, le bec verseur est réglable en hauteur jusqu’à 135 mm, s’adaptant aux différentes tailles de tasses et verres. L’entretien de la machine est un jeu d’enfant grâce à la chambre d’extraction amovible et au filtre à eau qui protège la machine contre les dépôts de calcaire. En outre, la Solo® bénéficie d’un programme de nettoyage et de détartrage automatique, indiquant sur l’écran quand l’entretien est nécessaire. Elle affiche une puissance maximale de 1 400 W, fonctionne sous une tension de 220-240 V et une fréquence de 50/60 Hz. En termes de manipulation, elle offre un réglage de la température d’extraction de 85 à 95 °C, une fonction de pré-extraction, ainsi qu’un réglage de l’intensité du café avec trois niveaux.

Melitta s’engage pour l’écologie !

Vous connaissez forcément cette marque allemande fondée en 1908, si, toutefois, vous avez déjà utilisé une cafetière filtre ! Il serait étonnant que vos filtres à café n’affichent pas le logo rouge ! En effet, Melitta est le numéro un mondial du filtre à café… Soulignons d’ailleurs que Melitta Benz, la fondatrice de l’entreprise, est aussi l’inventrice du filtre à café ! Pour une utilisation plus écologique, la machine Solo® est équipée d’une fonction économie d’énergie et d’un interrupteur 0 W, permettant d’éteindre complètement la machine à tout moment. Enfin, Melitta® accorde une attention particulière à l’environnement et à l’éthique, illustrée par le label « MISSION eco & care», qui aide les consommateurs à choisir des appareils alliant plaisir de dégustation et responsabilité environnementale.

