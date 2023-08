Pratiquement 1 000 € de réduction sur le kit panneaux solaires de balcon EcoFlow PowerStream (2 kW)

Depuis quelques années, les kits solaires pour balcon se démocratisent. Nous pensons, à tort, que les installations solaires sont réservées à ceux qui possèdent un toit pour les installer. Dans cette catégorie de panneaux solaires pour balcon, EcoFlow s’impose avec ses systèmes complets PowerStream. Le kit solaire pour balcon EcoFlow PowerStream 2 kW est à seulement 2 716 €* au lieu de 3 714 €, en ce moment. Petit, mais puissant, il offre de nouvelles opportunités comme celle de pouvoir surveiller sa consommation en temps réel. De plus, il s’équipe d’une prise intelligente, la Smart Plug. Découvrez ce kit solaire pour balcon, avec panneaux solaires et batterie DELTA Max 2, pour réduire votre facture d’électricité.

Présentation du kit solaire EcoFlow PowerStream 2 kW

Comme nous vous l’avons dit en introduction, ce kit s’équipe d’un batterie DELTA Max 2, 2048 Wh, 2 400 W, offrant une surpuissance de 4 800 W et plus de 3 000 cycles de batterie à plus de 80 % de charge. Ce système ingénieux capte l’excès d’énergie pendant la journée et la stocke dans une unité portable pour une utilisation ultérieure. Ce kit solaire vous permettra de produire environ 1 039 kWh d’électricité chaque année. Ce qui, potentiellement, pourrait vous faire économiser jusqu’à 415 € d’électricité par an, soit trois fois plus que les systèmes sans batterie de stockage.

Le kit propose aussi le suivi en temps réel, le contrôle à distance des appareils, la répartition automatique de l’énergie et l’intégration avec les systèmes domotiques via le protocole Matter. De plus, grâce à une installation sans perçage et à une variété d’options de panneaux solaires, le kit solaire pour balcon EcoFlow PowerStream s’adapte à votre domicile. Et c’est valable pour un balcon, une terrasse, un abri de jardin, un chauffage de piscine, etc.

Les caractéristiques techniques du micro-onduleur

Dimensions : 242 ×169 ×33 mm

Poids : environ 3 kg

Puissance d’entrée PV : 400 W × 2

Sortie d’entrée CC : 600 W

Tension d’entrée maximale : 55 Vcc (Port PV) / 59 Vcc (Port CC)

Courant d’entrée maximale : 13 A

Liaison au réseau de sortie CA : 800 W

Courant de sortie maximale CA : 3,7 A

Puissance de charge maximale et de décharge maximale : 600 W

Tension de charge : 30 – 58 Vcc

Imperméable : IP67

Wi-Fi (2,4 G)

Gamme de fréquences : 20M : 2412 – 2472 MHz / 40M : 2422- 2462 MHz

Puissance de sortie maximale : ≤ 20 dBm

Bluetooth® / Gamme de fréquences : 2402-2480 MHz

Puissance de sortie maximale : ≤ 20 dBm

Les caractéristiques techniques du Smart Plug

Le Smart Plug EcoFlow se présente sous la forme d’une prise Wi-Fi compacte qui garantit une surveillance énergétique ainsi qu’une gestion intelligente des appareils. En collaboration avec le micro-onduleur et l’application EcoFlow, il permet de générer des données en temps réel sur la consommation énergétique et de garantir une répartition automatique de l’énergie optimisée. Le poids du Smart Plug est d’environ 113 g, avec des dimensions mesurant 53 × 53 × 79 mm. Il fonctionne dans une plage de tension de 110 à 250 V et supporte un courant alternatif de 10 A.

Fonctionnant à une fréquence de 50 Hz, le Smart Plug peut être utilisé dans une plage de température allant de -10 °C à 40 °C. Concernant la connectivité, le Smart Plug est équipé de Wi-Fi (2,4 GHz) avec une gamme de fréquences de 20 M : 2412 – 2472 MHz / 40 M : 2422 – 2462 MHz et une puissance de sortie maximale de ≤ 20 dBm. De plus, il intègre Bluetooth® avec une plage de fréquences de 2402 – 2480 MHz et une puissance de sortie maximale de ≤ 20 dBm.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de ce bon plan sur ce kit solaire de balcon ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().

*Les prix ont été relevés le 8 août 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales