Cet été, vous avez refait votre stock d’outillage, au point de ne plus savoir où les ranger ! Ils s’entassent çà et là, dans un carton, dans votre garage, voire carrément dans le salon… Pourquoi ne pas opter, si vous disposez de 5 m² disponibles dans votre jardin, pour un petit abri de jardin en bois ? Les magasins Brico Dépôt* proposent actuellement un petit modèle de 4,49 m², tout en bois, pour 469 €** seulement. Murs, porte, toit, verrouillage et plancher, tout est inclus dans le prix. Et, en plus, il est plutôt mignon cet abri Tom, son nom de code ! Je vous le présente immédiatement et vous rappelle en fin d’article les règles le concernant en matière d’urbanisme. C’est parti.

Présentation de l’abri de jardin Tom

Cet abri de jardin en bois « Tom » sera idéal pour ranger tous vos outils de jardin, vos vélos et vos accessoires de plein air. Avec ses dimensions hors tout de 2,02 m de profondeur, 2,62 m de largeur et une hauteur maximale de 2 m, cet abri propose une surface extérieure d’environ 5,29 m². À l’intérieur, vous disposez d’un espace de 1,80 m de profondeur sur 2,40 m de largeur, soit approximativement 4,49 m², suffisant pour stocker une multitude d’objets. Fabriqué à 100 % en bois d’épicéa du nord séché, il assure durabilité et résistance. La porte vitrée double, mesurant 1,20 m de largeur sur 1,64 m de hauteur avec un vitrage synthétique, ajoute une touche esthétique tout en permettant de verrouiller l’abri (cadenas non fourni).

Et, le plancher est aussi fourni !

Ceci est un véritable avantage, car ce n’est pas toujours le cas, même si cela est pourtant indispensable. L’abri de jardin Tom est vendu en kit, mais il comprend bien un plancher en aggloméré pour un montage facile. La toiture, également en aggloméré et recouverte de feutre bitumé, garantit une protection efficace contre les intempéries. Le montage est à réaliser soi-même, de préférence à deux personnes, nous avions eu l’occasion de monter ce type d’abri et seul, c’est possible, mais fastidieux. Il se prêtera aussi à fournir, une petite cuisine d’été ou un coin lecture, au calme, sans connexion, au fond du jardin !

Quelles autorisations sont nécessaires pour cet abri de jardin ?

Si vous avez lu attentivement ma présentation, vous savez, par conséquent, que la surface de cet abri de jardin en bois est de 4,49 m². Dans la législation française, seuls les abris de jardin de plus de 5 m² nécessitent une déclaration préalable de travaux, ou un permis de construire, au-delà de 20 m² de surface au sol. Vous l’aurez donc compris, en achetant cet abri de jardin, vous n’aurez besoin d’aucune autorisation pour l’installer. Et, par conséquent, vous ne paierez pas, non plus, de taxe d’aménagement.

Néanmoins, vous n’avez pas non plus le droit d’en installer trois ou quatre accolés, c’est la surface totale des abris de jardin qui détermine les autorisations à obtenir. Je vous rappelle le prix de ce modèle Tom, vendu chez Brico Dépôt* : 469 €** seulement. Alors, allez-vous le commander ? Nous serions ravis de vous avoir aidé dans le choix de votre abri de jardin. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Les magasins Brico Dépôt fonctionnent sur le principe d’arrivage, il se peut que votre magasin ne dispose pas de stocks. Pensez à changer de magasin, pour un autre proche de chez vous, et connaître les stocks en temps réel.

**Le prix a été relevé le 1ᵉʳ août 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une modification de ce dernier par le site vendeur.

