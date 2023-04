Ultenic dévoile un nouvel aspirateur balai sans fil innovant à vidange automatique, le FS1

En raison de sa maniabilité évidente et de sa polyvalence, l’aspirateur balai sans fil est de plus en plus populaire auprès des ménages. Ultenic est une marque de référence sur ce secteur. La jeune enseigne fondée en 2021 propose déjà de nombreux modèles, dont le plus récent est l’aspirateur sans fil FS1. Le petit dernier lancé ce mois d’avril promet d’être meilleur en tout point par rapport à son grand frère l’U10 Pro. À peine dévoilé, il est déjà proposé avec un bon de réduction de 50 € sur Amazon.

Un appareil performant

L’aspirateur FS1 Ultenic est équipé d’un moteur de 450 W de puissance avec une puissance d’aspiration de 30 000 Pa. De quoi nettoyer votre maison de fond et en comble. L’équipement se distingue également par la présence d’un variateur de vitesse. Vous avez quatre modes au choix : Bas, Haut, Auto et Turbo, selon vos besoins. Lorsque le mode Auto est activé, l’appareil s’adapte intelligemment à la surface nettoyée. De manière automatique, il se règle sur une puissance plus élevée dès que vous le passez sur un tapis. Le mode Turbo est, quant à lui, recommandé lorsque vous souhaitez nettoyer un recoin en profondeur. Cette fonction renvoie l’appareil à sa puissance d’aspiration maximale pendant 10 secondes pour une très forte aspiration.

Un modèle auto-vidage et propre

Le FS1 se démarque surtout par la présence d’une station d’auto-vidage innovante. Cette dernière collecte automatiquement les déchets. Grâce à ce dispositif, vos mains n’entrent jamais en contact avec les saletés ni durant ni après la séance de nettoyage. Le bac à poussière a une capacité de 3 litres. Une capacité de stockage de la poussière de 30 jours consécutifs, annonce le constructeur. L’appareil est également doté d’un système de filtration efficace. Celui-ci est composé de cinq couches, dont deux filtres HEPA adaptés aux particules les plus fines de 0,3 micron. Le système retient 99,99 des poussières et préserve le moteur tout en évitant de polluer votre air. D’ailleurs, grâce à la technologie anti-obstruction de l’équipement, ces saletés ne s’accumuleront pas sur les filtres.

Un aspirateur maniable et pratique avec une bonne autonomie

Le FS1 se révèle avec un tuyau télescopique qui optimise son confort d’usage. Il est donc destiné aux utilisateurs de tous âges. En plus d’être léger pour une bonne maniabilité, l’appareil est également équipé de quelques dispositifs qui facilitent davantage son utilisation :

un écran tactile, affichant diverses informations (mode de travail, niveau de batterie, alerte de maintenance) ;

un phare LED au niveau de la brosse, offrant toujours une bonne visibilité même dans les zones à nettoyer les plus sombres ;

une variété de têtes de brosse afin de s’adapter à toutes les situations.

Enfin, concernant son autonomie, le FS1 promet de tenir pendant 60 minutes. C’est un niveau très élevé sachant que d’autres modèles d’aspirateur balai plafonnent souvent à 30 minutes. Si une heure ne vous semble pas suffisante pour nettoyer, vous pouvez compter sur une batterie de rechange qui est vendue séparément par la marque (la base permet de recharger deux batteries simultanément). Si le FS1 vous intéresse, profitez de son prix de lancement à 349,99 € avec un bon de réduction de 50 € chez Amazon.

Ultenic FS1 Aspirateur Balai sans Fil Puissant avec Station de Vidange Automatique, 60 Min Autonomie, 450W/30Kpa, Batterie Amovible, 4 Vitesses, Aspirateur avec Sac 3L pour Maison Tapis Sol Dur 【ASPIRATION PUISSANTE】: Utilisant un moteur numérique de 450 W, aspirateur sans fil puissant FS1 peut fournir une excellente puissance d'aspiration jusqu'à 30,000 PA. 4 modes de vitesse... Meilleure Vente n° 1