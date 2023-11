Une double promotion sur le chauffe-eau électrique « Ariston Blu Evo RS », un appareil compact et économique

Il semblerait que cette année, nous nous adonnions à une nouvelle activité automnale. Cette activité est d’une importance capitale puisqu’elle consiste à chercher et trouver, surtout, des astuces pour économiser sur nos futures factures d’électricité. Il n’y a qu’à se promener dans les magasins de bricolage pour constater que l’isolation de la maison est bien l’enjeu du moment ! Réflecteurs de radiateurs, isolants de portes, rideaux thermiques ou encore ventilateurs de poêles à bois, tout y passe, pourvu que l’on parvienne à stopper l’hémorragie qui s’annonce sur notre prochaine facture. Dans la catégorie des appareils qui consomment beaucoup, nous allons vous parler de votre chauffe-eau. Toutefois, nous allons davantage vous expliquer pourquoi le Chauffe-eau électrique à accumulation sous évier 10 l Blu Evo d’Ariston va vous aider à faire des économies. C’est parti.

Pourquoi un chauffe-eau électrique est-il économique ?

Le chauffe-eau électrique n’est pas concerné par ce type d’accessoire, car ce dernier se destine aux chauffe-eaux à accumulation, aussi appelés cumulus. Ce type de chauffe-eau est le plus répandu en France, où il équipe 11 millions de Français, selon l’ADEME. Concrètement, votre chauffe-eau stocke de l’eau, qu’il chauffe dans un réservoir. Dès que vous tirez de l’eau, le système électrique se déclenche pour la chauffer afin qu’elle arrive au robinet ! C’est là que vous consommez, car votre eau doit parcourir tous les tuyaux avant d’arriver au robinet, et ce, plusieurs fois par jour. De plus, si votre chauffe-eau se trouve à l’extérieur ou loin de votre robinet, la dépense d’énergie sera encore plus importante. Le chauffe-eau sous évier vous permet d’avoir toujours un stock d’eau chaude à disposition, et évite le déclenchement trop fréquent de votre chauffe-eau.

Présentation du Chauffe-eau électrique à accumulation sous évier 10 litres Ariston Blu Evo RS

L’Ariston Blu Evo RS est un chauffe-eau électrique à accumulation sous évier d’une capacité de 10 l, conçu spécifiquement pour être installé en France. Ce chauffe-eau compact de la marque Ariston présente une puissance de 2 000 W, garantissant une efficacité de classe énergétique B. Ses dimensions réduites (36 cm de largeur et 36 cm de hauteur) en font une solution d’appoint économique, idéale pour optimiser l’espace et réaliser des économies sur les factures d’eau et d’électricité grâce à un système d’isolation performant qui prévient les pertes de chaleur et d’énergie. Facile à utiliser, il dispose d’un interrupteur à activer dès que vous avez besoin de tirer de l’eau chaude. Vous pouvez aussi, depuis le chauffe-eau, régler la température souhaitée. De plus, c’est un accessoire durable, conçu avec un réservoir en acier émaillé, une anode en magnésium et une résistance blindée. Le Blu Evo RS est actuellement vendu au prix de 128,90 €* au lieu de 162 €, soit une réduction de 20 %. En cochant le coupon de 23 %, le prix final tombe à 99,25 €.

Comment installer le Blu Evo RS ?

Avant de procéder à l’installation du chauffe-eau sous évier, il faudra logiquement couper l’arrivée d’eau et vérifier que vous disposez d’un raccordement électrique adapté à votre chauffe-eau. Il suffit ensuite de raccorder vos alimentations en eau de votre évier au chauffe-eau. Montez le raccord de dérivation sur l’alimentation en eau et reliez l’arrivée d’eau froide de l’appareil à la dérivation grâce à l’un des tuyaux flexibles. Terminez l’installation en effectuant le raccordement électrique.

*Le prix a été relevé le 29 octobre 2023, il est susceptible d’être modifié par le site vendeur.