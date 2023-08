Vous êtes ce que l’on peut appeler une cafetière ambulante et alignez les dosettes vides tout au long de la journée. Dans le même temps, en y réfléchissant bien, votre petit plaisir du quotidien commence à vous revenir très cher. Saviez-vous qu’un kilo de café en grain coûte en moyenne 12 € et que la même quantité de café en dosette vous revient en moyenne à 60 € ? Oui, vous avez bien lu, certains cafés en dosette peuvent même frôler les 100 € le kilo. Certes, l’achat d’une machine, comme la Krups Essential YY8135FD, peut représenter un certain budget, mais si vous consommez beaucoup de café, il sera très vite rentabilisé. Profitez, en ce moment, d’une réduction de 32 % et offrez-vous cette expérience café inégalée à 379,90 €* au lieu de 559,99 € sur Amazon. Découverte.

Présentation de la machine à café en grains Krups Essential

Pour commencer, il faut savoir qu’elle se dote d’un broyeur à grains intégré et offre une expérience café exceptionnelle, sublimant les arômes d’un café fraîchement moulu. Conçue en France, elle incarne la perfection et la maîtrise pour satisfaire les palais exigeants. Avec son contrôle précis du broyage et de la température, la machine à café Krups garantit une qualité professionnelle pour votre expresso et cafés allongés. Grâce à son écran LCD intuitif, l’utilisation est un jeu d’enfant. Pour les amateurs de cappuccino, la buse vapeur intégrée permet de créer des boissons lactées avec aisance. Du côté de l’entretien, il est simplifié grâce au nettoyage automatique complet. Insérez une pastille, lancez le programme et laissez la machine faire le reste. Pour une personnalisation optimale, le mode memo vous permet d’enregistrer vos boissons préférées et de les retrouver à chaque dégustation.

Que faut-il savoir de plus sur la machine à café en grains Krups Essential ?

La pression optimale de 15 bars, délivrée par une pompe de haute qualité, garantit une extraction parfaite de vos cafés. Le broyeur à café intégré propose trois niveaux de finesse de broyage pour libérer tous les arômes du café, assurant ainsi une précision constante et une longévité accrue de la machine. Avec une capacité généreuse de réservoir d’eau (1,7 l) et de réservoir à grains (260 g), la machine est toujours prête à satisfaire vos envies café. Le système de tassage hydraulique assure une extraction optimale des arômes, tout en nécessitant un entretien minimal. Enfin, sachez que cette machine est fabriquée en France, en Mayenne, qu’elle est évidemment garantie 2 ans, et que les pièces détachées sont disponibles 10 ans, après la dernière unité vendue.

Que faire avec le marc de café ?

Si vous utilisez du café en grains ou moulu, vous avez donc à votre disposition du marc de café. Ne le jetez pas, il peut être utile dans la maison ou au jardin. Le marc de café, souvent considéré comme un sous-produit, peut être un formidable engrais pour plantes, étant riche en nutriments tels que l’azote, le phosphore et le potassium. Il est aussi un répulsif à moustiques, mouches ou fourmis. Il suffit de mettre du marc dans un tissu puis de le suspendre, les insectes détestent cette odeur. En le mélangeant avec une huile végétale comme l’huile de coco, il devient un exfoliant naturel qui élimine en douceur les cellules mortes, laissant votre peau douce et lisse. Le marc de café peut être utilisé pour enlever les résidus tenaces des casseroles et des poêles et, pour les adeptes du compostage, le marc de café est un ajout précieux qui va permettre d’équilibrer votre tas de compost. En savoir plus ? Retrouvez notre article dédié aux astuces avec le marc de café.

