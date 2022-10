Vente Flash : Cdiscount fracasse les prix sur le Vélo électrique 26′ VELOBECANE EASY !

Noël approche et il va falloir penser à vos cadeaux avec cette année, peut-être encore plus que les précédentes, l’idée première de faire des économies. On nous annonce déjà une augmentation des prix des jouets pour la fin de l’année. Mais en fait, existe-t-il un ou des produits qui n’augmentent pas cette année ? Nous avons trouvé la perle rare si vous souhaitez investir dans un vélo électrique de marque française, à un prix réduit. Le Velobecane Easy est en effet en promotion chez Cdiscount, et c’est un peu Noël avant l’heure. Mais ne tardez pas, la promotion n’est pas éternelle et les stocks non plus ! Présentation.

Un vélo électrique idéal pour la ville !

Le vélo Velobecane Easy se destine plutôt aux déplacements en ville mais peut tout à fait convenir pour des déplacements hors agglomération. Avec son cadre à enjambement bas, le vélo électrique Velobecane de la gamme Easy est idéal pour les arrêts fréquents, comme en ville. Avec son moteur de 250W, vous atteindrez les 25 km/h maximum autorisés par la réglementation française sans devoir fournir d’efforts inconsidérés… Les 7 vitesses Shimano ainsi que les trois modes de vitesses vous aideront à vous déplacer confortablement en ville comme à la campagne. Enfin, grâce à sa batterie au lithium-ion 8Ah, vous pourrez parcourir tranquillement environ 40 kilomètres et la rechargerez en 6 heures. Pour la sécurité, il dispose de freins à disque qui réduisent notamment la distance de freinage, en particulier sur les sols humides. Il est confortable et dispose d’un garde-boue, d’un éclairage LED complet, d’un écran LCD et d’un porte-bagage pour avoir les mains totalement libres lors de vos pérégrinations.

Le bon plan à ne pas manquer !

749.99€ au lieu de 1199€, c’est le prix annoncé sur le site Cdiscount, et en vous connectant, vous bénéficiez généralement d’une offre supplémentaire. Ce vélo électrique Velobecane Easy est également éligible à différentes aides de l’Etat, de vos régions, de vos départements ou agglomérations. Avec une prime à l’achat de 400€ comme c’est le cas à Paris, le vélo vous revient donc à 349€ seulement après remboursement… N’est-ce pas là une vraie bonne affaire ? Si les finances ne sont pas au beau fixe, vous pourrez aussi le payer en plusieurs fois sur Cdiscount… Noël c’est dans moins de 3 mois, et c’est vraiment le moment de dénicher vos cadeaux aux meilleurs prix ! Petite astuce, si vous restez sur la page pendant quelques minutes, vous pouvez également profiter d’une remise supplémentaire de 30€.

Toutes les caractéristiques techniques du Velobecane Easy

Modèle : EASY

Certifications et normes : EN15194

Age : A partir de 16 ans

Poids : Jusqu’à 140 kg

Taille du cycliste : 2 mètres maximum

Type : Vélo de ville

Tailles des roues : 26 “

Taille du cadre : Longueur (empattement) : 115 Cm – Hauteur (Taille sans tige de selle) : 48 Cm – Hauteur selle minimum avec tige de selle classique : 61 Cm

Indicateur niveau de la batterie sur guidon

Vélo développé et assemblé en France

Port USB sur la batterie

3 niveaux d’aide électrique

Écran LED

Frein(s) : A disque mécanique

Guidon / Poignée : King size

Poignée SHIFTER tournante pour le passage des vitesses

Système de transmission : Shimano arrière TY300 7 vitesses

Type de cadre / Fourche : acier à haute teneur en carbone

Selle / Tige de selle : Selle ergonomique Velobecane

Avertisseur : Sonore électrique

Position du moteur : Roue arrière

Autonomie : 40 km

Batterie : Lithium-ION 36V8AH FST – Chargeur Compact

Temps de chargement 6 h

