Vente Flash : Gogobest prolonge le Black Friday avec des offres incroyables sur deux vélos électriques tout terrain !

GOGOBEST va vous faire faire de belles affaires ! On dirait bien que chez, eux, le Black Friday se prolonge encore un peu. Deux vélos électriques de montagne sont proposés avec une réduction de 500€ pour le Bezior XF200 et de 700€ pour le GF600. Et ce n’est pas tout puisqu’en ce moment, et en ce moment seulement, GOGOBEST vous offre une réduction automatique supplémentaire de 80€ pour toute commande supérieure à 1 000€. Pour choisir entre le GF600 et le Bezior XF200, cela va être difficile, mais nous allons essayer de vous aider à opter pour le meilleur vélo pour vos futures balades hivernales. C’est parti !

Présentation du GF600 Electric Mountain Bike

Le GOGOBEST GF600 est avant tout un vélo de montagne électrique ou fat bike, qui vous apportera tout le confort nécessaire et une sécurité maximale pour vos promenades hors des sentiers battus… Il se dote d’un moteur sans balai haute vitesse très léger de 48 V /1000W et d’une conception d’engrenage en étoile qui permet d’amplifier le couple et d’améliorer le taux de conversion de l’efficacité énergétique. Il consomme donc moins d’énergie, reste silencieux, et augmente ainsi son autonomie. Son moteur lui permet de gravir sans aucune difficulté, des pentes jusqu’à 35°, ce qui peut être très utile en montagne ! Au niveau de son mode d’assistance, nous dirons qu’il est intelligent puisqu’il s’équipe d’un mode d’assistance électrique intégré à 5 niveaux, et peut détecter intelligemment chaque étape de votre parcours. Ainsi, il adaptera automatiquement la force de la pédale et la vitesse de rotation. Grâce à ce dispositif LCD intelligent, vous pourrez également contrôler depuis l’écran, de nombreuses fonctionnalités comme le commutateur de vitesse, le réglage de la puissance de sortie, etc.

Du côté de la batterie, il s’équipe du modèle SAMSUNG 18650, une batterie au lithium 18650, étanche jusqu’à IP54 et disposant d’une alimentation de 48V / 13ah avec double protection, sortie forte, toujours stable. Cette batterie confère au GOGOBEST GF600, une autonomie électrique pure de 45 km et une autonomie en conduite assistée de 130 km ! Elle se recharge en 4 à 6 heures seulement, prête à repartir pour de nouvelles aventures ! Pour la cadre, il se dote d’un alliage d’aluminium 6061, qui, après un traitement thermique T4T6 dispose d’une plus grande robustesse, d’une meilleure résistance à la corrosion, et assure une force de soutien sur chaque partie de l’e-bike, afin de maximiser la sécurité de l’utilisateur.

Concernant le confort justement, il s’équipe d’une fourche à suspension à ressort OL et de roues de 26 × 4 pouces. La suspension est à double ressort hélicoïdal et la fourche avant est verrouillable pour toujours plus de sécurité. Les pneus possèdent une largeur allant jusqu’à 10 cm, sont antidérapants et antivibratoires, et possèdent une plus longue portée. Il est ce que l’on appelle un E-bike Fat Tire avec des pneus larges et confortables en toutes circonstances. La transmission est assurée par un système de transmission Shimano à 7 vitesses, ce qui améliore considérablement le plaisir de la conduite, il n’est plus nécessaire de vanter les mérites de la marque Shimano en matière de transmission.

Pour les freins, le GOGOBEST GF600 se dote d’un frein à disque ZOOM soit un double système de freins à disque avant et arrière. Le disque de type S permet une rapide dissipation de la chaleur, il se coupe automatiquement en pinçant le levier de frein et dispose d’un frein de secours pour un freinage moins brutal. Enfin, le confort est aussi de mise, avec une selle élargie et un design ergonomique qui permet à l’utilisateur de conserver une position confortable pendant toute la durée de son trajet !

Les caractéristiques techniques du GF600 Electric Mountain Bike

Cadre en alliage d’aluminium

Taille dépliée : 193cm*110cm*85~100cm

Roue : 26*4.0 pouces

Poids brut : 38kg

Poids net : 28kg

Charge maximale : 200 kg

Taille de l’utilisateur : entre 165 cm et 190 cm

Vitesse maximale en assistance électrique : 25 km/h

Pente maximale : 35°

Degré d’étanchéité : IP54

Chargeur : 48V / 2.5 Ah

Capacité de la batterie : 48V / 13Ah

Tension nominale du moteur : 48V

Puissance nominale du moteur : 48V / 1000W

Temps de charge : 5~6 h

Freins à disque mécaniques

Transmission : SHIMANO 7-Speed Gears

Le vélo électrique de montagne GF600

Présentation du Bezior XF200 Electric Mountain Folding Bike

Le BEZIOR XF200 se caractérise par un cadre léger en aluminium et une structure de suspension à double ressort à huile, à l’avant et à l’arrière. De plus, il se dote d’une nouvelle batterie au lithium de 48V / 15Ah et d’un moteur sans balai à grande vitesse. Ce vélo de montagne électrique est absolument unique dans sa catégorie puisqu’il est le seul à se doter de disques à huile, mais également de grandes roues de 20 × 4 pouces. Grâce à toutes ces qualités, il s’adapte aussi bien aux routes enneigées, qu’au bitume ou aux graviers, et les nids-de-poule ne l’empêcheront pas non plus de conserver ses performances. Il sera le compagnon idéal de toutes vos sorties en famille, ou en solitaire ! Le BEZIOR XF 200 est spécial par bien des aspects comme la puissance de son moteur ( 1000W), celle de sa batterie 18 650 lithium (48V / 15 Ah), sa longue portée d’endurance (130 km) ou encore sa capacité à grimper des pentes allant jusqu’à 35°. Ce vélo électrique de montagne, a plus d’un tour dans son sac, et il se dote d’équipement qui fait de lui, un vélo unique en son genre.

Tout d’abord, il se dote d’un moteur sans balai léger, et à haute vitesse de 1000 W. Grâce à sa conception avec engrenage en étoile, il peut amplifier le couple et améliorer le taux de conversion de l’efficacité énergétique. Sa batterie au lithium 18650 de 48V 15ah se trouve cachée à l’intérieur du cadre, ce qui la protège complètement des projections d’eau et des poussières. Elle lui permet une autonomie de 50 km en électrique pure, et de 130 km en assistance électrique. Du côté de la transmission, c’est évidemment un modèle Shimano à 7 vitesses qui viennent procurer une conduite agréable qui vous permettra de passer d’un pignon à l’autre sans effort. Et, comme il se dote d’un système d’assistance au pédalage, vous pourrez aussi ajuster la vitesse appropriée pour terminer votre trajet.

Le contrôle du vélo tout terrain électrique se fait par l’intermédiaire d’un écran LCD intelligent, avec une nouvelle interface interactive qui permet de commuter la vitesse, de visualiser les données du vélo, de régler la puissance de sortie. L’écran est parfaitement étanche (IP65). Lui aussi est E-bike Fat Tire ou vélo à pneus larges, avec ses pneus absolument tout-terrain de 20 x 4 pouces, avec une largeur qui peut atteindre jusqu’à 10 centimètres. Confort et sécurité assurés aussi par une fourche avant avec double amortisseur à ressort à huile et freins à disques hydrauliques DYISLAND power-off. Ce système lui confère un double freinage avant et arrière à disques S, ce qui permet une dissipation rapide de la chaleur, et un freinage d’urgence possible, même s’il est tout à fait capable de freiner en douceur et de manière très efficace. Un dernier point important pour le BEZIOR XF 200 est pliable, vous pourrez donc facilement le ranger dans le coffre de la voiture, le monter dans l’ascenseur, voire le ranger dans un placard dans votre appartement. Plutôt pratique, non ?

Les caractéristiques du Bezior XF200 Electric Mountain Folding Bike

Cadre en alliage d’aluminium

Taille pliée : 100*80*50cm

Taille dépliée : 177*120*100cm

Roues : 20*4.0 pouces

Poids du produit : 27 kg

Charge maximale : 200 kilos

Taille de l’utilisateur : entre 165 cm et 190 cm

Vitesse maximale : 40 km/h

Pente maximale : 35°

Degré d’étanchéité : IP54

Chargeur : 48V / 2.5Ah

Capacité de la batterie : 15Ah

Tension de la batterie : 48V

Contrôleur vectoriel 48v20a

Tension nominale du moteur : 48V

Puissance nominale du moteur : 1000W

Temps de charge : 6-7h

Autonomie en électricité pure : 50km

Autonomie en assistance électrique : 130 km

Freins à disque hydrauliques

Transmission : SHIMANO à 7 vitesses

Le vélo électrique de montagne Bezior XF200

