Vente flash : l’excellent vélo électrique pliable JOBO est à moins 50% chez Cdiscount !

Et si vous vous offriez la qualité allemande d’un vélo électrique JOBO à un prix que vous ne retrouverez probablement pas de sitôt ? CDISCOUNT casse les prix sur le Vélo électrique 20” JOBO Sam Adulte 7 vitesses avec 850 € d’économie, soit un vélo électrique de grande qualité à 849€99 au lieu de 1699,99€. C’est évidemment une offre à ne manquer sous aucun prétexte ! Jinhua JOBO Technology Co., Ltd est une filiale de Jiabao Vehicle Co., Ltd qui a vingt ans d’expérience dans l’industrie de la fabrication de véhicules. Après 20 ans de développement, l’entreprise est aujourd’hui l’une des meilleures dans le domaine du vélo, du tricycle et du scooter électrique. Tous leurs cycles répondent aux normes EN 15194 et sont donc homologués dans plus de 80 pays du monde… Jobo c’est la qualité et la polyvalence assurées… Et aujourd’hui la qualité se paie… à moitié prix. Présentation.

Confort et polyvalence !

Le vélo électrique pliant JOBO Sam, c’est l’assurance d’un vélo qui vous embarque sur tous types de terrains même les plus inaccessibles. Avec ces pneus de 20 pouces larges, il est capable d’arpenter les sentiers, comme de se frayer un chemin en ville. Grâce à sa batterie performante, il peut avaler sans problème 70 kilomètres de route. De plus, la batterie est amovible et sécurisée grâce à une clé, ce qui vous permet de mettre votre vélo en sécurité si vous laissez la batterie ou de l’emporter avec vous pour la recharger.

Des pneus increvables et des freins ultra performants

Avec ses pneus de 20” X 2.215”, conçus pour la stabilité et la traction, il est tout simplement increvable, ce vélo… Il est possible de changer les pneus pour des 28 pouces plus adaptés à la route. Grâce à ces pneus, le vélo est très stable et très maniable. De plus, il a une adhérence parfaite sur toutes les surfaces. Le vélo Sam s’équipe de freins à disques à l’avant et à l’arrière, ce qui lui confère un freinage puissant et progressif… Que la route soit boueuse, humide ou même détrempée, les freins répondront à l’instant T, assurant votre sécurité en toutes circonstances, y compris lors des longues descentes ou pour traverser une ville sous la pluie…. De plus les freins à disque restent plus avantageux que des plaquettes car ils sont à changer moins souvent ! Et hop ! Encore quelques économies !

Je découvre l’offre sur CDISCOUNT

Le confort est aussi au rendez-vous

Avec son siège rembourré de conception ergonomique, votre fessier mais également votre dos, seront parfaitement protégés même sur les longs trajets. Pour encore plus de confort, la hauteur de selle est réglable. Le confort se trouve également dans la transmission puisque c’est un système SHIMANO à 7 vitesses qui vous assurera des changements de vitesse en douceur et sans à-coups.

On vous rappelle que ce vélo électrique est à « seulement » 849€99 au lieu de 1699,99 €s soit 850€ d’économie…Sur Cdiscount, vous pourrez le payer en 4 fois sans frais, soit 217.59€ le premier mois puis 217.57€ les trois suivants… Pour vos vacances d’été, n’est-ce pas le vélo rêvé… Bien sûr, il est éligible aux différentes primes (gouvernementales, régionales, départementales) ! Un vrai bon plan croyez-nous !

Je découvre l’offre sur CDISCOUNT